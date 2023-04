EliasN97 muss unfreiwillig Rechnung für Streamer-Kollegen zahlen

Der Letzte muss zahlen

EliasN97 schwer verletzt: Saisonstart für Delay Sports in Gefahr?

Eigentlich wollten die Twitch-Stars nach dem Gameball-Event entspannt essen gehen. Für EliasN97 endete der Abend aber mit einer bösen Überraschung.

Hamburg – Bei dem Gameball-Event in Hamburg traten die verschiedensten Streamer gegeneinander an. Auch wenn sich am Ende das Team von Amar durchsetzte, gingen im Anschluss alle Teilnehmer zusammen essen. Auf Instagram posteten die Twitch-Stars Videos, die sie beim ausgelassenen Schlemmen zeigten. Allerdings bezahlte nicht jeder der anwesenden Streamer auch für sein Essen. EliasN97 der als letzter gehen wollte, bekam dann die unschöne Überraschung.

ingame.de berichtet von der unerwarteten Rechnung für EliasN97.

Fast alle bekannten Streamer versammelten sich zum Gameball-Event in Hamburg. Bereits vor dem Turnier sprachen einige der Twitch-Stars von Klassenfahrt-Vibes und so war es kein Wunder, dass die Streamer auch nach den Matches noch Zeit zusammen verbrachten.