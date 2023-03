Freundin oder Fußball? Bayern-Dortmund-Spiel stellt EliasN97 vor die Wahl

Von: Josh Großmann

Teilen

Als wahrer Fußball-Fanatiker hat EliasN97 hin und wieder gegen den Willen seiner Freundin anzukämpfen – wird sie ihm erlauben, Bayern gegen Dortmund zu sehen?

Berlin – Auf Twitch ist Elias Nerlich als EliasN97 bekannt. Der Streamer und Fußball-Fanatiker ist ganz vorne mit dabei, wenn Top-Spiele auf der ganzen Welt ausgestrahlt werden. Dumm nur, dass seine Freundin Melina nicht immer mit an Bord ist. Mit Vorfreude auf das Spiel zwischen Bayern und Dortmund bittet EliasN97 seine Freundin um Erlaubnis und bekommt eine Antwort mit Fettnäpfchen-Garantie.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.160.000 (Stan: März 2023) Follower auf Twitch 1.400.000 (Stand: März 2023)

EliasN97 will Top-Spiel zwischen Bayern und Dortmund sehen – Seine Freundin ist die letzte Hürde

Was ist passiert? Am 1. April stehen sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga gegenüber. Als Fußball-Creator freut sich EliasN97 schon ordentlich auf das Top-Spiel und will selbstverständlich dabei sein, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Doch fällt das Spiel ausgerechnet auf den Geburtstag von Melina – der Freundin des Twitch-Stars.

Freundin oder Fußball? Bayern-Dortmund-Spiel stellt größten deutschen Streamer vor schwere Wahl © Imago/FC Bayern/Borussia Dortmund (Montage)

In einem seiner Livestreams fällt ihm auf, dass beide Termin am gleichen Tag sind und sieht sich gezwungen seine Freundin vor laufender Kamera um Erlaubnis zu bitten. Mit einem Anruf erreicht er Melina im Fitness-Studio und schafft es nach kurzem Smalltalk und kleinen Albereien vorsichtig die große Frage zu stellen: „Wir machen ja was an deinem Geburtstag – den ganzen Tag? Oder gibts da so 2 Stunden in denen man Zeit hätte?“. Den Clip von EliasN97 haben wir an dieser Stelle eingebunden.

Ihre Antwort: „Es kommt darauf an, für was eben“, tastet sich Melina ebenso vorsichtig an eine Zusage heran. Auch die Information, dass es sich um ein Topspiel zwischen Bayern und Dortmund handelt, lässt seine Freundin nicht sofort nachgeben. „Wenn es dir so wichtig ist, dann kannst du das gucken. Aber ich gucke das vielleicht nicht mit dir“, antwortet seine Freundin in einem Schachzug, der einem Minenfeld gleicht.

EliasN97 bittet Freundin um Erlaubnis – Wittert einen „Trojaner“ in ihrer Antwort

„Jetzt schon verkackt. Das ist ein Trojaner, ich merk das“, schließt EliasN97 aus der durchaus positiven Antwort seiner Lebensabschnittsgefährtin. Auch wenn sie ihrem Freund versichert, nicht sauer zu sein, wenn er das Spiel zwischen Bayern und Dortmund an ihrem Geburtstag schaut, erwecken die Antworten von Melina Misstrauen beim Twitch-Streamer. Der „Trojaner“, wie er die positive Antwort mit vermeintlich negativer Intention nennt, scheint den Streamer wohl noch etwas darüber grübeln zu lassen, ob er das Spiel wirklich schauen wird.

So läuft es bei EliasN97 auf Twitch In den letzten 14 Tagen (Stand: 22. März 2023) hält sich EliasN97 trotz leichtem Rückgang bei Streamzeit und durchschnittlichen Zuschauern auf dem dritten Platz in Twitch-Deutschland. Event-Streams von Trymacs und Papaplatte haben EliasN97 vorerst von seinem Thron als größter deutscher Streamer verdrängt. Trotzdem ist er mit über 21.000 durchschnittlichen Fans vor den Bildschirmen ganz oben mit dabei. Derzeit unterhält er seine Zuschauer mit Elden Ring, Monopoly und einer großen Portion „Just Chatting“.

Die Frage „Du rufst mich jetzt an, um zu fragen, ob du Fußball gucken darfst?“ verneint EliasN97 und versichert seiner Freundin, dass es ihm darum ginge, ihr zu sagen, dass er sie liebt – das Zwinkern für seine Zuschauer kann Melina zum Glück nicht während des Telefonats sehen. Durch den Minecraft-Hype war die Freundin von EliasN97 sauer – der Streamer hat zu wenig geputzt.

Das Topspiel zwischen Dortmund und Bayern bzw. der Geburtstag von Melina ist nur einen Tag nach den Eligella Winter Games in Sankt Moritz, bei denen EliasN97 und auch seine Freundin teilnehmen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie sogar in konkurrierenden Teams gegeneinander antreten. Ob die beiden an Melinas Geburtstag wirklich Skifahren oder sich nach dem Streamer-Event schon in den Haaren haben, wird der 31. März zeigen.