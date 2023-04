Eintritt ab August – Karten für Spielemesse in Köln: Gamescom Tickets kaufen

Von: Janik Boeck

Teilen

Gamescom 2023: Tickets kaufen – alles zu den Karten © IMAGO: Revierfoto / Koelnmesse (Montage)

Die große Spielemesse in Köln steht bald an. Ab morgen kann man Karten kaufen. Das sind die Tickets der Gamescom.

Köln – Die Gamescom 2023 steht in wenigen Monaten an und ab dem 25. April 2023 gehen die Tickets in den Verkauf. Wer dabei sein will, muss sich eventuell darauf vorbereiten, schnell zuzugreifen. Denn obwohl noch keine Aussteller bekannt sind, dürften eventuelle Early Bird Karten schnell vergriffen sein.

ingame.de verrät alles zum Thema Gamescom 2023 Tickets kaufen.

Mehr zum Thema Gamescom 2023: Tickets ab morgen kaufen – So viel kosten die Karten

Zum Preis der Gamescom 2023 Tickets gibt es noch keine offiziellen Informationen. 2022 kosteten die Tageskarten ohne Ermäßigung zwischen 25 und 30,50 Euro.