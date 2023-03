Ein Ring sie zu knechten – Sammler bietet 100.00 Dollar für Spielkarte

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Für diese Karte wird bereits 100.000 US-Dollar geboten © Wizard

Magic bringt eine „Herr der Ringe“-Edition auf den Markt. Dabei hat es eine einzigartige Karte einem Sammler besonders angetan.

Hamburg – Magic bringt mit einem exklusiven „Herr der Ringe“-Set eine ganz besondere Karte ins Spiel. Die Sammelkarte des eines Ringes wird nämlich nur ein einziges Mal gedruckt. Wenig verwunderlich also, dass Fans schon jetzt von der Karte träumen. Einem Sammler ist die Karte sogar 100.000 Dollar wert.

ingame.de berichtet über die Magic-Karte, die einem Sammler 100.000 Dollar wert ist.

Wizards of the Coast bringt eine neue Magic-Edition auf den Markt, die sich komplett um Herr der Ringe dreht. Und in dieser haben Sammler und Spieler die Chance auf exakt eine Karte des berühmten Ringes. Finden lässt sich die seltene Karte mit der Seriennummer 001 von 001 nur in englischsprachigen „Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde“-Boostern.