Ein Jahr lang zurückgehalten – Das neue Zelda war schon 2022 nahezu fertig

Von: Joost Rademacher

Teilen

Ein Jahr lang zurückgehalten – Das neue Zelda war schon 2022 nahezu fertig © Nintendo (Montage)

Eigentlich hätte Tears of the Kingdom schon 2022 erscheinen sollen. Nintendo hielt das neue Zelda-Spiel aber noch ein Jahr zurück, eine richtige Entscheidung.

Kyoto, Japan – Bisher ist 2023 ein kurioses Jahr für Spiele-Releases. Gefühlt kommen zwar im Wochentakt neue Hits auf den Markt, aber auf der technischen Seite gibt es so viele Ausrutscher und schlecht optimierte Spiele wie lange nicht mehr. Auch Tears of the Kingdom hätte dieses Schicksal ereilen können. Tatsächlich war das neue Zelda schon 2022 praktisch fertig. Nintendo beschloss aber, das Adventure ein weiteres Jahr zurückzuhalten.

Warum Tears of the Kingdom trotzdem 2023 erst kam, lesen Sie hier.

Mehr zum Thema Tears of the Kingdom war schon 2022 fertig – Darum hielt Nintendo es ein Jahr lang zurück

Schon seit den ersten Hinweisen auf einen Nachfolger zu Breath of the Wild stand eigentlich im Raum, dass das nächste Zelda 2022 erscheinen sollte. Das war zunächst auch intern bei Nintendo der Plan, bis Produzent Eiji Aonuma den Release im März 2022 um mehr als ein Jahr nach hinten verlegte.