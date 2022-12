Fortnite Einnahmen: Schüler verdienen mit Zocken mehr als ihre Lehrer mit ehrlicher Arbeit

Von: Joost Rademacher

Teilen

Fortnite: Schüler verdienen mit Zocken mehr als ihre Lehrer mit ehrlicher Arbeit © Epic Games

Wie reich kann man mit Fortnite werden? Auf der weltgrößten LAN-Party hat ein YouTuber erstaunliche Antworten von Profi-Zockern bekommen.

Jönköping, Schweden– Noch vor wenigen Jahren gab es auf der DreamHack, der weltgrößten jährlichen LAN-Party, noch hauptsächlich Counter-Strike und Starcraft zu sehen. Heute ist Fortnite auch dort das Spiel der Stunde. Bei der DreamHack in Schweden fand kürzlich ein großes Turnier im Battle Royale von Epic Games statt, wo große Teile der Fortnite-Prominenz anwesend waren.

Wie viel Geld Profi-Gamer in Fortnite verdienen, erfahren Sie bei ingame.de.

Vom 25. bis 27. November stand bei der DreamHack in Jönköping alles im Zeichen des größten Battle Royale der Welt. Bei der DreamHack Open ft. Fortnite spielten einige der besten Spieler*innen der Welt um Preisgeld in Höhe von 100.000 Dollar. Bei so einem Preisgeld fragt sich, wie viel die großen Fortnite-Profis wohl regelmäßig verdienen. Eben diese Frage stellte sich auch YouTuber Jordan Welch und zog über die Mega-LAN-Party, um die Profis zu ihren Einnahmen auszufragen.