Early Access von Baldur‘s Gate 3 endet – Release Zeit in Deutschland

Von: Joost Rademacher

Early Access von Baldur‘s Gate 3 endet – Release Zeit in Deutschland © Larian Studios

Mit Baldur‘s Gate 3 erscheint eins der spannendsten Rollenspiele des Jahres. Lesen Sie hier, wann die Release-Uhrzeit für Deutschland angesetzt ist.

Gent, Belgien – Totgeglaubte leben länger, vor allem wenn man Larian Studios darauf ansetzt, sie aufzufrischen. Nach drei langen Jahren des Early Access erscheint Baldur‘s Gate 3 auf dem PC, der erste Hauptteil der Rollenspielreihe seit 23 Jahren. Der Release passierte aber nicht einfach um 00:00 Uhr deutscher Zeit, stattdessen wird das Spiel erst später zum Download freigeschaltet.

Hier erfahren Sie mehr zum Release von Baldur‘s Gate 3.

Am 3. August 2023 wird Larian Studios den Download von Baldur‘s Gate 3 weltweit gleichzeitig freischalten. Dadurch verschiebt sich der „Release“ in jeder Zeitzone der Welt. Während Fans in den USA schon morgens mit dem Download anfangen können, müssen sich Leute in Australien oder Neuseeland bis tief in die Nacht gedulden. Europa liegt also genau in der Mitte.