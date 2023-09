EA FC 24 Ratings: Top 50 Karten in der Liste – Das sind die besten Spieler

Von: Noah Forouzan

So wie jedes Jahr gibt es auch im kommenden EA Sports FC 24 zahlreiche Top-Ratings. Wir verraten euch, wer die besten Spieler dieses Jahr sind.

Redwood City – Fans der Fußballsimulation EA Sports FC 24 können sich dieses Jahr auf zahlreiche neue Karten für den Ultimate Team Modus freuen. Die Top 50 Spieler wurden mittlerweile auf diversen Social-Media Seiten geleakt. Fußballfreunde diskutieren schon jetzt über die ganzen Wertungen. Auf welche Karten dürfen wir uns diesmal besonders freuen?

Name des Spiels EA Sports FC Release (Datum der Erstveröffentlichung) 29. September 2023 Publisher (Herausgeber) Electronic Arts Serie EA Sports FC (ehemals FIFA) Plattformen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia Entwickler EA Sports Genre Fußballsimulation

EA Sports FC 24: Das sind die Top 50 Fußballer im Spiel

Wann präsentiert EA offiziell die Ratings? Es ist noch nicht bekannt, wann die offiziellen EA Sports FC 24 Ratings bekannt gegeben werden. Ausgehend von den vergangenen Jahren kann man jedoch erwarten, dass sie im Laufe der Wochen bis zum Release (29.09.2023) nach und nach enthüllt werden. Möglicherweise also ab Mitte September. Dennoch gibt es schon viele Quellen, die die Top 50 geleakt haben.

Die Top 50 besten Spieler: Hier haben wir Ihnen die besten Top 50 Spieler und Spielerinnen aufgelistet:

1. Kylian Mbappe – 91 (vorher 91)

2. Erling Haaland – 91 (vorher 88)

3. Kevin De Bruyne – 91 (vorher 91)

4. Alexia Putella – 91 (vorher 92)

5. Lionel Messi - 90 (vorher 91)

6. Sam Kerr – 90 (vorher 91)

7. Robert Lewandowski 90 (vorher 91)

8. Thibaut Courtois – 90 (vorher 90)

9. Harry Kane – 90 (vorher 89)

10. Karim Benzema – 90 (vorher 91)

11. Aitana Bonmati – 90 (vorher 86)

12. Caroline Graham Hansen – 90 (vorher 90)

13. Marc-Andre Ter Stegen – 90 (vorher 89)

14. Neymar Jr – 89 (vorher 89)

15. Mohamed Salah – 89 (vorher 90)

16. Ruben Dias – 89 (vorher 88)

17. Virgil van Dijk – 89 (vorher 90)

18. Alisson Becker – 89 (vorher 89)

19. Alex Morgan – 89 (vorher 90)

20. Ada Hegerberg – 89 (vorher 91)

21. Rodri – 89 (vorher 87)

22. Casemiro 89 (vorher 89)

23. Kadidiatou Diani –89 (vorher 88)

24. Mapi Leon – 89 (vorher 88)

25. Vinícius Jr – 89 (vorher 86)

26. Joshua Kimmich – 88 (vorher 89)

27. Antoinne Griezmann – 88 (vorher 83)

28. Ederson – 88 (vorher 89)

29. Jan Oblak – 88 (vorher 89)

30. Bruno Fernandes – 88 (vorher 87)

31. Bernardo Silva – 88 (vorher 88)

32. Alexandra Popp – 88 (vorher 88)

33. Debinha – 88 (vorher 88)

34. Irena Paredes – 88 (vorher 88)

35. Wendie Renard – 88 (vorher 88)

36. Guro Reiten – 88 (vorher 88)

37. Victor Osimhen – 88 (vorher 83)

38. Patricia Guijarro – 88 (vorher 88)

39. Federico Valverde – 88 (vorher 84)

40. Christiane Endler – 88 (vorher 88)

41. Marie-Antoniette Katoto – 88 (vorher 90)

42. Sophie Smith – 88 (vorher 88)

43. Heung Min-Son – 87 (vorher 89)

44. Manuel Neuer – 87 (vorher 90)

45. Luka Modric – 87 (vorher 88)

46. Marquinhos – 87 (vorher 87)

47. Mike Maignan – 87 (vorher 87)

48. Martin Odegaard – 87 (vorher 84)

49. Frenkie De Jong – 87 (vorher 87)

50. Lautaro Martinez – 87 (vorher 86)

Mehr Infos zum Early Acces Zugang bekommen Sie hier: EA FC 24 früher spielen – So könnt ihr 7 Tage vor allen anderen zocken.

EA Sports FC 24: Auch Frauen mischen diesmal den Ultimate Team Modus auf

Wie viele Frauen gibt es in der Top 50? 17 Frauen befinden sich in der Top 50. Das sind 34 Prozent Spielerinnen. Eine beachtliche Zahl. Zum ersten Mal in der Fußballsimulations-Geschichte treten Fußballerinnen im Ultimate Team Modus auf. Somit dürfen sich Fans spannendere und vor allem abwechslungsreichere Online-Matches liefern.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September 2023 für die Playstation 4, PS5, Xbox Series X und S, PC und Nintendo Switch.