Durch Warzone 2 mähen – mit diesem Loadout gehts

Von: Janik Boeck

Warzone: Verdansk kann das Battle Royale nicht retten © Activision (Montage)

Mit dem richtigen Loadout kann man durch Warzone 2 mähen.

Santa Monica, Kalifornien – Season 4 von Warzone 2 ist da und das Update hat einige gute Änderungen ins Battle Royale gebracht. Unter anderem gab es einige Machtwechsel in der Meta des kostenlosen Call of Duty.

ingame.de zeigt das stärkste Loadout in Warzone 2 Season 4.

Das stärkste Loadout in Warzone 2 Season 4 stammt vom CoD-Experten WhosImmortal. Der YouTuber ist in der CoD-Community für seine umfangreichen Guides und hilfreichen Tipps bekannt.