Um diese Uhrzeit startet "Doom Eternal" in Deutschland - Preload auf Xbox läuft schon

Am 20. März 2020 erscheint "Doom Eternal". Fans fragen sich aber schon, zu welcher Zeit die Preloads starten und wann sie richtig loslegen können. Wir verraten es.

" Doom Eternal " kann für Xbox One bereits heruntergeladen werden.

" kann für Xbox One bereits heruntergeladen werden. Playstation 4 und PC folgen erst deutlich später.

Bethesda hat zudem die offiziellen PC-Systemanforderungen veröffentlicht.

Der Doom-Slayer kehrt zurück. "Doom Eternal" zählt zu den ersten Krachern des noch jungen Spielejahres 2020. Der fünfte Teil der "Doom"-Reihe erscheint am 20. März für PC, Playstation 4, Xbox One und später im Jahr auch für die Nintendo Switch*. Den Ego-Shooter können Spieler vorab herunterladen. Wann die Preloads starten und wann "Doom Eternal" in Deutschland gespielt werden kann, erklären wir hier.

"Doom Eternal": Wann startet der Preload?

Wer "Doom Eternal" auf der Xbox One spielt, kann den Ego-Shooter bereits herunterladen und das lohnt sich auch. Denn das Videospiel braucht 50 GB an Speicherplatz auf den Konsolen und den PC. Für die Playstation 4 sowie den PC kann "Doom Eternal" 48 Stunden vor dem Release vorabgeladen werden - also ab dem 18. März. Die PC-Version gibt es auf Steam und bei Bethesda.net.

"Doom Eternal": Um diese Uhrzeit kann in Deutschland gespielt werden

Offizieller Release-Termin für "Doom Eternal" ist der 20. März 2020. Die Versionen für die Playstation 4 und die Xbox One werden an diesem Tag Punkt Mitternacht deutscher Zeit freigeschaltet. Eine Minute länger müssen PC-Spieler warten - dort geht es um 0:01 Uhr erst los. Noch länger müssen "Doom"-Fans warten, die den Ego-Shooter über Google Stadia* zocken möchten. Die Freischaltung erfolgt erst um 5:01 Uhr deutscher Zeit, wie es auf der offiziellen Seite von Publisher Bethesda heißt.

"Doom Eternal": Das sind die PC-Systemanforderungen

Bethesda hat außerdem die offiziellen PC-Systemanforderungen für "Doom Eternal" veröffentlicht. Wir haben sie in der nachstehenden Tabelle zusammengefasst:

Mindestanforderungen - (1080p / 60 FPS / niedrige Qualität) empfohlene Systemanforderungen - (1440p / 60 FPS / hohe Qualität) Ultra-Albtraum-Systemanforderungen - (2160p / 60 FPS / Ultra-Albtraum) ODER (1440p / 120 FPS / Ultra-Albtraum) Betriebssystem: Windows 7/Windows 10 (64-Bit-Version) Windows 10 (64-Bit-Version) Windows 10 (64-Bit-Version) CPU: Intel Core i5 mit 3,3 GHz oder besser, oder AMD Ryzen 3 mit 3,1 GHz oder besser Intel Core i7-6700K oder besser, oder AMD Ryzen 7 1800X oder besser Intel Core i9-9900K oder besser, oder AMD Ryzen 7 3700X oder besser Arbeitsspeicher: 8 GB 8 GB 16 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce 1050Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) oder AMD Radeon R9 280 (3 GB), AMD Radeon R9 290 (4 GB) oder RX 470 (4 GB) NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB), RTX 2060 (6 GB) oder AMD Radeon RX Vega56 (8 GB) oder (1080p/ 60 FPS / Hohe Qualität) NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB) Hinweis: Nur für GTX 970 – Textur-Qualität auf Mittel setzen NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 GB), AMD Radeon VII (16 GB) Festplattenspeicher: 50 GB 50 GB 50 GB Auch interessant: PS5 - Preis, Hardware, Release: Alle bisher bekannten Infos zur neuen Playstation 5.

