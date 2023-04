Dogecoin als Twitter-Logo verwirrt User – was heckt Elon Musk aus?

Von: Ömer Kayali

Wer aktuell Twitter öffnet, dem glubscht der Hund des Dogecoin-Logos entgegen. Was ist der Grund dafür? Und hat Elon Musk seine Finger im Spiel?

Hamburg – Diesen Montag hielt Twitter eine Überraschung oder späten Aprilscherz für seine User parat: Beim Öffnen der Social-Media-Plattform in der Webversion ist anstelle des blauen Vogels das Symbol der Dogecoin-Kryptowährung zu sehen. Auch der Home-Button auf der Startseite ist der „Doge“ zu sehen. Mobile Apps von Twitter sind nicht betroffen. Jetzt stellen sich Nutzer die Frage: Was der Grund dafür ist.

Name der Social Media Plattform Twitter Anzahl Nutzerinnen und Nutzer Über 220 Millionen CEO Elon Musk (seit 27. Oktober 2022) Hauptsitz San Francisco, Kalifornien, USA Gründung 21. März 2006 Gründer Jack Dorsey, Evan Williams, Noah Glass, Biz Stone

Dogecoin-Hund als Twitter-Logo: Was ist der Grund?

Wieso hat Twitter das Logo geändert? Elon Musk ist seit Oktober 2022 der CEO des Social-Media-Portals, nachdem er Twitter für unfassbare 44 Millionen US-Dollar aufgekauft hatte. Schon davor hatte der Tesla- und SpaceX-Chef die Plattform häufig genutzt und bekannte sich darauf des Öfteren als Dogecoin-Fan.

Eine ausführliche Erklärung seitens Twitter oder Musk für den Doge gibt es nicht. Doch der Milliardär lieferte auf seiner persönlichen Twitterseite einen Grund. Er schrieb am Montag „wie versprochen“ und teilte einen Screenshot von einer Konversation mit dem User „@WSBChairman“, die folgendermaßen verlief:

Elon Musk: Braucht es eine neue Plattform?

Chairman: Kauf einfach Twitter. Und ändere das Logo in einen Doge

Elon Musk: Haha das wäre krankkk

Es ist unklar, ob dieser Austausch auf Twitter tatsächlich der Grund für die Änderung des Logos war. Momentan gibt es jedoch keine andere Erklärung dafür – und dass Elon Musk gerne zu solchen unberechenbaren Aktionen neigt, ist bekannt. Doch nicht immer bleiben sie ohne Konsequenzen.

Elon Musk wurde wegen Dogecoin-Werbung bereits angeklagt

Was hat Elon Musk verbrochen? Wie die FAZ Ende letzten Jahres berichtete, klagte ein Dogecoin-Investor vor einem Gericht in New York gegen Musk. Er warf dem Milliardär vor, für die Kryptowährung geworben zu haben, obwohl diese keinen Wert habe. Musk selbst habe von dem Handel profitiert. Der Twitter-CEO und seine Anwälte weisen die Klage laut Reuters ab, da Musks Aussagen bezüglich Dogecoin zu vage seien und keine Betrugsmasche erkennbar sei.

Dogecoin als Twitter-Logo verwirrt User – was heckt Elon Musk aus? © Midjourney

Doch Musks Einfluss auf die Kryptobörse lässt sich nicht leugnen: Die Änderung des Twitter-Logos führte kurzzeitig dazu, dass die Dogecoin-Kryptowährung um rund 20 Prozent anstieg.

Was ist Dogecoin überhaupt?

Dogecoin ist eine Kryptowährung: Ursprünglich war sie als Scherz gemeint und sollte sich über Bitcoin und dergleichen lustig machen. Der Name „Dogecoin“ kommt vom Internet-Meme „Doge“, welches ein Bild der japanischen Hunderasse Shiba Inu zeigt. Selbiges wurde als Logo für die Kryptowährung verwendet. Dank einiger berühmter Unterstützer wie Elon Musk sehen viele Menschen Dogecoin mittlerweile als ernsthafte Investition und Alternative zu Bitcoin oder anderen digitalen Währungen.