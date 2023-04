Discord: Update bringt Sprachnachrichten – Funktionieren Voice Messages auch am PC?

Von: Jonas Dirkes

Von nun an ist es im beliebten Messenger Discord möglich, auch Sprachnachrichten aufzunehmen. Bei den Voice Messages gibt es aber noch Einschränkungen.

Hamburg – Sprachnachrichten sind aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken, also beugt sich nun auch Discord: Mit einem neuen Update finden Voice Messages endlich ihren Einzug in die beliebte Chat-App. Es gibt allerdings noch Beschränkungen für die Sprachnachrichten in Discord. Wer den Messenger am PC-Desktop nutzt, geht erst einmal leer aus. Versendet werden sollen die Sprachnachrichten zunächst exklusiv über die mobile App von Discord.

Anwendung Discord Erstveröffentlichungsdatum 13. Mai 2015 Betriebssysteme Microsoft Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS, Android Engine Electron Programmiersprachen Python, JavaScript, C++, Rust, Elixir

Discord: Neues Update bringt endlich Sprachnachrichten in den Messenger

Wie funktionieren Sprachnachrichten in Discord? Wer schon einmal in einer anderen App eine Sprachnachricht verschickt hat, der wird auch bei Discord nicht an Überforderung scheitern. Wer Discord mobil nutzt, findet in einem normalen Chatverlauf nun ein neues Icon mit einem kleinen Mikrofon. Hält man hier gedrückt, nimmt Discord eine Voice Message auf.

Discord: Neues Update bringt endlich Sprachnachrichten in den Messenger © Discord

Swipt man nach oben, dann rastet die Sprachnachricht, wie zum Beispiel auch in WhatsApp von Meta, ein und man muss zum Aufnehmen nicht mehr ständig den Button gedrückt halten. Wer sich während des Einsprechens umentscheiden sollte, kann die Nachricht mit einem Klick auf die links erschienene Mülltonne wieder loswerden.

Welche Limitierungen gibt es bei den Sprachnachrichten in Discord? Momentan sind Sprachnachrichten nur in der mobilen App von Discord verfügbar. Discord schreibt im eigenen FAQ wie folgt: „Im Moment kannst du Sprachnachrichten nur über eine Direktnachricht, eine Gruppendirektnachricht oder in einem Server mit weniger als 200 Mitgliedern versenden.“ In der Desktop-Version können Voice Messages aber natürlich ohne Probleme empfangen werden. Auch Discord auf der PS5 kann die Nachrichten empfangen.

Discord: Update bringt Sprachnachrichten – So funktionieren die Voice Messages © Discord

Wer besonders viel zu sagen hat, sollte sich im Übrigen zügeln. Die Maximallänge einer Sprachnachricht über Discord liegt bei 20 Minuten. Wer jetzt schon den Atem von quasselwütigen Freunden im Nacken spürt, kann aber getrost ausatmen. Denn wer keine Lust auf Sprachnachrichten in Discord hat, kann das Feature auch einfach im Menü der App deaktivieren. Dann hat man auch weiterhin seine Ruhe im Messenger.