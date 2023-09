Diese Fehler darf GTA 6 nicht machen

Von: Aileen Udowenko

Rockstar Games schweigt noch immer zu GTA 6. Diese Fehler aus GTA 5 darf das Studio allerdings nicht machen.

New York – GTA 5 wird zehn Jahre alt. Obwohl das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, gilt es noch immer als eines der erfolgreichsten Games weltweit. Doch auch wenn wir uns gerne an den fünften Teil der Reihe zurückerinnern, bleiben einige Design-Entscheidungen von Rockstar Games fragwürdig. Gerade im Hinblick auf GTA 6 sollte das Studio einige der Features aus dem Vorgänger lieber streichen.

Vor zehn Jahren wurde GTA 5 veröffentlicht und der Hype ist noch nicht gebrochen. Auf Steam spielen immer noch 100.000 Gamer täglich das Spiel. Doch auch wenn der Titel unfassbare Erfolge gefeiert hat, sollte Rockstar Games ein paar Fehler aus dem fünften Teil in GTA 6 nicht wiederholen.