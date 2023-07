Diablo 4: Das neue Update soll einen Buff bringen, den viele für Season 1 vermissen

Von: Philipp Hansen

Diablo 4: Das neue Update soll einen Buff bringen, den viele für Season 1 vermissen © Blizzard Entertainment (Montage)

In Diablo 4 soll ausgerechnet die einst stärkste Klasse massive Buffs bekommen, um wieder nützlich zu werden. Was hat der Patch für Season 1 im Gepäck?

Hamburg – In Diablo 4 kommt schon am 18. Juli das Update für die heiß erwartete Season 1. In den Patch Notes sollen sich heute endlich Buffs für eine lange zu schwache Klasse verstecken.

ingame.de erklärt, warum es dem Zauberer an Power fürs Endgame mangelt:

Zauberer sollen laut Community ein hohes Risiko, aber auch einen hohen Ertrag bieten. Also wegen der geringen Verteidigung nicht viel aushalten, aber dafür den heftigsten Schaden drücken. Derzeit haben die bulligen Druiden den höchsten Schaden in Diablo 4. Das Update 1.1 soll endlich ändern, wie Zauberer im Endgame skalieren und den Magiern erlauben, schön hohe DPS-Zahlen herbeizurufen.