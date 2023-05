Diablo 4 beeindruckt Fans mit neuem Launch-Trailer – „würde dafür sogar bezahlen“

Blizzard weiß noch wie es geht

Im neuen Story-Trailer zu Diablo 4 trifft Blizzard den perfekten Ton und macht so die Wartezeit auf den Release noch qualvoller, da das Video so gut ist.

Irvine, Kalifornien – Diablo 4 ist noch gut zwei Wochen vom Release entfernt. Jetzt veröffentlichte Blizzard einen neuen Story-Trailer, der die verbleibenden Tage zur schier endlosen Qual macht. Die Fans sind so begeistert, dass sie vor Vorfreude aufwachen, andere würden Geld für solche perfekt inszenierten Cinematics bezahlen. Hier gibt es den Trailer zu Diablo 4 auf Deutsch und Infos darüber, wie ihr früher spielen könnt und euch die Warterei spart.

Titel des Spiels Diablo IV Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06.06.2023 Publisher Blizzard Entertainment Serie Diablo Plattform PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC Entwickler Blizzard Entertainment Genre Hack and Slay, Action-RPG

Diablo 4 klaut im neuen Trailer von Herr der Ringe und es ist großartig

Blizzard zeigt perfekten Diablo 4 Trailer: Der Trailer fängt recht ruhig an und zeigt die neue Antagonistin Lilith, die man in Diablo 4 zur Strecke bringen muss. Erst verführt sie Menschen, dann dreht das Video aber so richtig auf und es gipfelt in einer einminütigen Schlacht zwischen Himmel und Hölle. Gänsehaut ist dank Herr der Ringe‘-anleihen und starkem Ballrog „du kannst nicht vorbei“-Feeling garantiert.

Blizzard beweist einmal mehr, dass sie den wieder den Ton der guten alten Tage treffen und Diablo 4 endlich der seit 10 Jahren ersehnte Hit wird. Hier könnt ihr den neuen Story-Trailer zu Diablo 4 auf Deutsch bei YouTube ansehen:

Der Song im Trailer zu Diablo 4 ist übrigens „Nightmare“ von Halsey und unterlegt die epische Schlacht perfekt, wie die User meinen. Doch die Fans finden noch weitere Dinge im Trailer, die sie in Begeisterungversetzen.

Diablo 4 haut neuen Trailer raus, der so gut ist, dass Fans nachts aufwachen

Überwältigende Reaktionen: Blizzards Durststrecke der letzten Jahre scheint vergessen zu sein. Die Kommentare unter dem neuen Diablo-4-Trailer sind so positiv, dass man sich die Augen reiben muss. Solche Kommentare dominieren unten dem Video:

„Viel besser als der letzte! Ich bin sehr gespannt auf das Spiel“, ist noch verhalten, euphorischer sind solche Kommentare zum Trailer: „Alter fühlte sich da episch an beim Schauen. Kaum ein Kino Trailer in den letzten 10 Jahren hat mich so gepackt. Wahnsinn“.

„Ich würde Geld bezahlen, um solche Filme zu sehen. Dieses Cinematic ist einfach atemberaubend“. Ähnlich begeistert, aber nicht so spendabel ist dieser Kommentar: „Wenn es eine Sache gibt, die Blizzard besser kann als jeder andere, dann sind das die Zwischensequenzen“.

Manchen Fans macht Diablo 4 aber mächtig zu schaffen, denn sie halten die Warterei wohl nicht mehr aus: „Hilfe. Ich kann nicht schlafen, ich gehe einfach ins Bett und denke mir Theorien aus. Ich bin gefangen in einer endlosen Qual des Wartens auf dieses Spiel“, solche Kommentare lesen sich zuhauf unter dem Trailer.

Wer ist Lilith? Familienstammbaum in Diablo 4 erklärt In Diablo 4 macht den Spielern nicht Namensgeber Diablo, sondern Dämonin Lilith das Leben zur Hölle. Die fiese Dame ist die Tocher von Diablo Bruder Mephisto und ist die quasi die Mutter der Menschheit. Denn ein verbotenes Techtelmechtel mit dem Engel Inarius, den im Trailer die Armee der Menschen anführt, führte zur Geburt der Nephilim – den Vorfahren der Menschen.

Diablo 4 früher spielen: Der Diablo 4 Release findet bei uns in Deutschland am 6. Juni 2023 auf allen unterstützten Plattformen statt. Doch die schier endlose Wartezeit lässt sich um stolze 4 Tage verkürzen, wenn man eine von zwei Versionen vorbestellt. Hier alles dazu, wie man Diablo 4 bereits am 2. Juni 2023 spielen kann.

