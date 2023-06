Diablo 4 zeigt geheime Videos mit neuen Bossen und Spieler rätseln

Von: Philipp Hansen

Diablo 4 zeigt geheime Videos mit neuen Bossen und Spieler rätseln © Blizzard

Vier geheime Cutscenes haben Spieler in Diablo gefunden. Die Videos sollen die Bosse von Season 1 verraten.

Hamburg – Diablo 4 erschreckt die Spieler momentan mit geheimen Videos, in denen Dämonen die Zukunft des neuen Blizzard-Games verraten sollen. Bisher wurden 4 versteckte Post Credit Scenes wie nach einem Marvel Film im Spiel selbst gefunden. Hier alle Clips, welche Bosse da zu sehen sind und was das für Season 1 von Diablo 4 bedeuten könnte.

ingame.de zeigt alle 4 geheimen Diablo-Video:

Über die Bedeutung der Dämonen-Teaser wird gestritten. Viele Spieler gehen aber davon aus, dass Blizzard uns hier zeigt, gegen wen wir in Season 1 kämpfen: Mephisto. Der will sich dann in der saisonalen Reise wohl an uns rächen, weil wir uns doch gegen ihn in der Kampagne entschieden haben.