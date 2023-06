Deutschlands größter Streamer wird gefragt, was das nördlichste Bundesland ist – Versagt spektakulär

Von: Josh Großmann

Teilen

EliasN97 stellt auf Twitch immer wieder sein Allgemeinwissen unter Beweis. Seine Antwort für das nördlichste Bundesland ist ein eher schlechtes Beispiel.

Berlin – Für den größten deutschen Streamer EliasN97 gehören Quiz-Runden auf Twitch gehören zum guten Ton. Gemeinsam mit seinen Streamer- und Fußball-Freunden spielt der Internet-Star Formate wie „Der Dümmste fliegt“, in denen regelmäßig Antworten fallen, bei denen man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. EliasN97 soll mit Rohat, Niklas Sommer und Sidney Friede beantworten, welches das nördlichste Bundesland in Deutschland ist – die Antworten haben es in sich.

Vollständiger Name Elias Nerlich Bekannt als EliasN97 oder Eligella Geburtstag 10. Dezember 1997 Geburtsort Berlin Follower auf YouTube 1.220.000 (Stand Juni 2023) Follower auf Twitch 1.500.000 (Stand Juni 2023)

„Holstein Kiel“ ist das nördlichste Bundesland – EliasN97 und Freunde geben wilde Antworten im Trivia-Quiz

Was ist passiert? Quizzes sind auf Twitch extrem beliebt. Generell lieben es viele Fans, wenn sich Streamer und Streamerinnen treffen, um gemeinsam zu spielen. „Der Dümmste fliegt“ ist dabei das wohl beliebteste Format, in dem teils ziemlich knifflige Fragen wie die Distanz zwischen Sonne und Erde – doch gibt es auch ziemlich leichte Fragen, die wie dafür gemacht sind, um sich zu blamieren.

Deutschlands größter Streamer wird gefragt, was das nördlichste Bundesland ist – Scheitert spektakulär © Imago/C. Busch (Montage)

Die verhängnisvolle Frage: „Ich möchte von euch wissen, was das nördlichste Bundesland Deutschlands ist“, fragt der Spielleiter, die vier Teilnehmer. EliasN97, Rohat, Niklas Sommer und Sidney Friede haben gemeinsam ihre Kontostände verraten und verbringen auch sonst sehr viel Zeit miteinander auf Twitch und im privaten Leben. Umso mehr trauen sie sich, wenn es darum geht, fehlendes oder nicht fehlendes Allgemeinwissen zu zeigen. Das sind die Antworten der Twitch-Streamer.

EliasN97: „Hamburg“

Niklas Sommer: „Holstein Kiel“

Sidney Friede: „Schleswig Holstein“

Rohat: „Schleswig Holstein“

Auch wenn zwei der Streamer die richtige Antwort gegeben haben, verliert man bei Elias und Niklas den Glauben an die Menschheit. „Holstein Kiel“ zeigt, wie tief der Fußball-Profi Sommer in der Szene steckt und gibt eine Antwort, die großzügig gesagt sogar zur Hälfte richtig ist. Doch EliasN97 schießt den Vogel ab. Viele deutsche Twitch-Streamer wohnen im nördlichsten Stadtstaat und der Berliner war bereits öfter dort zu Besuch – einen Blick auf eine Karte scheint er trotzdem nicht geworfen zu haben.

Eine Karte mit deutschen Bundesländern hätte EliasN97 gebrauchen können © C. Busch

Es kommt noch besser: Die peinlich berührten Streamer nehmen die Antworten ihrer Kollegen einfach hin – nur Sidney kann sich das Lachen nicht verkneifen. Der Spielleiter hinterfragt als einziger die Antwort von EliasN97 und meint: „Aber Eli, Bremen ist doch noch höher als Hamburg“. „Ja gut, scheiß drauf“, beweist Deutschlands größter Streamer weiter seine Unwissenheit. Einen Clip der vier haben hier eingebunden.

Nicht nur in Geografie-Fragen haben EliasN97 und Co. den Kürzeren gezogen. In einem Fußball-Quiz wurden sie von einem Minecraft-Streamer eingeschult: „Ich kann dir alles sagen“ – BastiGHG schult Eligella und Willy im Fußball ein