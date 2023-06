Deutscher Streamer schafft die härteste Herausforderung in Diablo 4

MckyTV rasiert in Diablo 4

Ein deutscher Streamer hat die härteste Herausforderung im Höllenschlachter Diablo 4 geschafft.

Irvine, Kalifornien – In Diablo 4 schnetzeln sich die Fans millionenfach durch die Horden der Hölle. Damit all das schlachten von Monstern nicht umsonst ist, hat Blizzard sich einige spannende Kniffe überlegt. Darunter ist auch eine Herausforderung, an der selbst gestandene Profis scheitern: Level 100 im Hardcore-Modus erreichen.

ingame.de verrät, welcher deutsche Twitch-Streamer Level 100 im Hardcore-Modus erreicht hat.

Blizzard versprach den ersten 1.000 Spielern, die im Hardcore-Modus von Diablo 4 Level 100 erreichen, dass ihre Namen in eine Lillith-Statue eingraviert werden.