Deutsche Streamer leiden bei Sushi-Wettessen – Selbst YouTube kann nicht wegschauen

Von: Josh Großmann

Deutsche Streamer leiden bei Sushi-Wettessen – Selbst YouTube kann nicht wegschauen © YouTube: xRohat

Rohat und Abugoku haben sich bei einem Sushi-Wettessen ordentlich verausgabt. Selbst YouTube wird auf die vollen Mägen der deutschen Twitch-Streamer aufmerksam.

Kiel – Rohat und Abugoku sind für gewöhnlich eher vor dem Rechner auf Twitch zu sehen. Doch in einem neuen Video auf YouTube zeigen sich die beiden beim Sushi-Wettessen in Kiel. Das Video schlägt in den Trends wie eine Bombe ein und die Fans wollen mehr von dem neuen Format. Auch YouTube selbst reagiert auf die Völlerei und sorgt sich um die Mägen der Streamer.

ingame.de präsentiert, wie sich Rohat und Abugoku mit Sushi den Bauch vollschlagen und wie YouTube darauf reagiert.

Derzeit ist Minecraft auf Twitch extrem beliebt, doch Rohat genehmigt sich eine Pause, um im Wettessen gegen seinen Kollegen Abugoku anzutreten. Der Verlierer dieser Challenge muss einen großen Topf Wasabi anrühren. Eine wirklich undankbare Aufgabe, wenn man die scharfen Gerüchen in der Nase kennt.