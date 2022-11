God of War Ragnarök: Diese 7 Dinge muss man vor dem Kauf wissen

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Diese 7 Dinge muss man vor dem Kauf wissen © Sony Interactive Entertainment

Bald feiert God of War Ragnarök seinen Release. Diese sieben Dinge sollte man auf jeden Fall wissen, bevor man sich in das Action-Adventure stürzt.

Santa Monica, Kalifornien – Fans von mythologischen Göttern und harter Klopperei zählen schon die Tage bis zum 9. November herunter. An dem Datum steht nämlich der Release von God of War Ragnarök an, dem heiß erwarteten Sequel zum letzten God of War von 2018. Der Hype ist groß und die Erwartungen noch größer. Damit aber niemand völlig unvorbereitet an die Sache herangeht, sind hier sieben Dinge, die man vor dem Kauf von God of War Ragnarök wissen sollte.

Das passiert im neuen Teil: God of War Ragnarök schließt beinahe nahtlos an die Ereignisse von seinem Vorgänger von 2018 an. Im letzten Teil der Reihe war Kratos gemeinsam mit seinem Sohn Atreus durch die nordischen Reihe gereist, um auf dem Midgardgipfel die Asche seiner verstorbenen Frau Faye zu verschütten. Dabei waren die beiden bereits mehrfach mit verschiedenen Gottheiten der nordischen Mythologie aneinandergeraten und hatten sich mächtige Feinde gemacht.