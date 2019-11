Cowboys, Tiere und neues von Kojima: Diese Spiele erscheinen im November

Der Winter wird heiß: Im November bringen die Publisher wieder allerhand große Titel auf den Markt - darunter "Death Stranding" und "Red Dead Redemption 2".

Draußen wird es kälter und abends früher dunkel: Herbst und Winter sind die perfekten Jahreszeiten, um mal wieder den PC oder die Konsole anzuschmeißen. Doch welches Spiel soll über den Bildschirm flackern? Diese Frage wird im November schwer zu beantworten sein. Es gibt eine wahre Flut an Toptiteln. Wir verraten, welche Spiele erscheinen.

"Death Stranding": Neues Werk von Hideo Kojima mit vielen Fragezeichen

Schon seit Monaten ist der Hypetrain für "Death Stranding" auf Kurs, doch es kommen auch immer mehr kritische Stimmen auf. Der Grund: Bislang ist nicht wirklich viel über das Gameplay des Open-World-Action-Adventures bekannt. In Trailern und Vorführungen wurden Szenen gezeigt, die mehr Fragen aufwerfen als beantworten.

Offiziell geht es in "Death Stranding" um Sam Porter Bridges in der nahen Zukunft. Die Erde wurde von einer mysteriösen Explosion erschüttert. Eine Folge sind eine Reihe übernatürlicher Ereignisse, die als der "Gestrandete Tod" bezeichnet werden. Wesen aus einer anderen Welt bedrohen die Menschheit und Hauptcharakter Bridges muss sie vor dem Aussterben bewahren. Dargestellt wird Bridges von "The Walking Dead"-Star Norman Reedus.

"Death Stranding" erscheint am 8. November 2019 für Playstation 4 und hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahre. Ein Release für den PC ist im Sommer 2020 geplant.

"Red Dead Redemption 2: Arthur Morgan macht den PC unsicher

Im Oktober 2018 veröffentlichte Rockstar Games den langersehnten Nachfolger von "Red Dead Redemption" für Playstation und Konsole. PC-Spieler schauten damals in die Röhre. Ein Jahr später gibt es "Red Dead Redemption 2" nun auch endlich für den Computer – mit aufpolierter Grafik. An der Story hat sich nichts geändert. Spieler schlüpfen in die Rolle von Arthur Morgan, der mit der Van-der-Linde-Gang vor dem Gesetz flüchtet.

"Red Dead Redemption 2" erscheint am 5. November 2019 für PC mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahre. Für Playstation 4 und Xbox One ist das Westernspiel bereits seit dem 26. Oktober 2018 erhältlich.

"Planet Zoo": Der Traum vom eigenen Zoo

Wer es in der kalten Jahreszeit ruhiger angehen lassen will, sollte einen Blick in "Planet Zoo" werfen. In bester Aufbaumanier können Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einen eigenen Zoo aus dem Boden stampfen. Für über 50 Tiere müssen Spieler eigene Gehege mit idealen Lebensbedingungen bauen und für das Wohl der Tiere sorgen.

Tiere lassen sich auch züchten und auswildern, wofür es eine besondere Währung gibt. Mit dieser lassen sich Tiere von anderen Spieler-Zoos kaufen.

"Planet Zoo" erscheint am 5. November 2019 für den PC.

Diese Spiele erscheinen im November 2019

Titel Plattform Release-Datum Citadel: Forged with Fire PC, PS4, Xbox One 1. November 2019 Blacksad: Under the Skin PC, PS4, Xbox One, Switch 5. November 2019 Planet Zoo PC 5. November 2019 Red Dead Redemption 2 PC 5. November 2019 Need for Speed Heat PC, PS4, Xbox One 8. November 2019 Rune 2 PC 12. November 2019 Age of Empires 2: Definitive Edition PC 14. November 2019 Bee Simulator PC, PS4, Xbox One, Switch 14. November 2019 Sparklite PC, PS4, Xbox One, Switch 14. November 2019 Star Wars Jedi: Fallen Order PC, PS4, Xbox One 15. November 2019 Terminator: Resistance PC, PS4, Xbox One 15. November 2019 Football Manager 2020 PC 19. November 2019 Shenmue 3 PC, PS4 19. November 2019 Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall-Hinkelstein PC, PS4, Xbox One, Switch 21. November 2019 Sniper Ghost Warrior Contracts PC, PS4, Xbox One 22. November 2019

