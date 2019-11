"Death Stranding": Preload für Kojimas neues PS4-Spiel gestartet

In Kürze erscheint eines der heiß ersehntesten Spiele des Jahres: "Death Stranding". Publisher Sony hat mittlerweile den Preload auf der Playstation 4 angestoßen.

Am 8. November 2019 erscheint "Death Stranding" für die Playstation 4.

Lange hielt Entwickler Hideo Kojima die Story geheim.

Preload von "Death Stranding" gestartet - Spieler sollten auf der PS4 Platz machen.

Auf diesen Moment warten tausende Spieler schon das ganze Jahr: "Death Stranding" erscheint am 8. November 2019. Wer pünktlich zum Release loslegen will, kann ab sofort das neue Spiel von Hideo Kojima auf seine Playstation 4 herunterladen. Dies gilt für alle Vorbesteller der digitalen PSN-Version.

Gespielt werden kann "Death Stranding" aber erst ab Mitternacht. Allerdings lohnt sich der Preload des PS4-Spiels. Immerhin müssen Spieler dafür rund 45 GB an Daten herunterladen. Nach dem Download wartet die Installation. Auf der Festplatte nimmt das Game rund 50 GB an Platz ein. Spieler sollten also für genügend freien Speicherplatz sorgen.

"Death Stranding": Neues Werk von Hideo Kojima mit vielen Fragezeichen

Schon seit Monaten ist der Hypetrain für "Death Stranding" auf Kurs, doch es kommen auch immer mehr kritische Stimmen auf. Der Grund: Lange war nicht wirklich viel über das Gameplay des Open-World-Action-Adventures bekannt. In Trailern und Vorführungen wurden Szenen gezeigt, die mehr Fragen aufwerfen als beantworten.

Offiziell geht es in "Death Stranding" um Sam Porter Bridges in der nahen Zukunft. Die Erde wurde von einer mysteriösen Explosion erschüttert. Eine Folge sind eine Reihe übernatürlicher Ereignisse, die als der "Gestrandete Tod" bezeichnet werden. Wesen aus einer anderen Welt bedrohen die Menschheit und Hauptcharakter Bridges muss sie vor dem Aussterben bewahren. Dargestellt wird Bridges von "The Walking Dead"-Star Norman Reedus.

"Death Stranding": Die Geschichte steht im Fokus

Die Kollegen von ingame.de* konnten "Death Stranding" vor Release ausgiebig testen. Typisch für Spiele von Kojima ist die Geschichte vielschichtiger, als man zu Beginn vermutet. Zudem schwankt die Story zwischen Genie und Wahnsinn. Aber die Geschichte entwickelt einen Sog, dem sich nur wenige Spieler entziehen können.

Sam Bridges aims to reconnect a world shattered by the Death Stranding, one mission at a time. pic.twitter.com/C6pyIwmH0A — PlayStation (@PlayStation) November 6, 2019

Leider kann das Gameplay von "Death Stranding" mit der Story nicht ganz mithalten. Dennoch kann es im Test überzeugen. Aber wie bei jedem Kojima-Spiel gilt: selber ausprobieren und sich ein Bild machen.

"Death Stranding": Wer sich nicht spoilern lassen will, sollte keine Trailer sehen

Wie vor jedem Release von Spielen üblich gibt es auch zu "Death Stranding" allerhand Trailer. Doch diese verraten bei Kojimas Action-Adventure einerseits zu viel vom Spiel und andererseits stiften sie noch mehr Verwirrung. Was sie aber zeigen, ist die gute Inszenierung und den mit Stars gespickten Cast.

Bei "Death Stranding" spielen bekannte Gesichter aus Kino und TV mit. Dazu zählen Norman Reedus, Mats Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Lindsay Wagner, Troy Baker, Tommy Earl Jenkins sowie Guillermo Del Toro und Nicolas Winding Refn.

