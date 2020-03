"Death Stranding" kommt schon im Juni für PC - Crossover mit "Half-Life: Alyx" geplant

Auf der Playstation 4 begeisterte das Werk von Hideo Kojima schon die Fans. Jetzt kommt "Death Stranding" auch auf Steam und im Epic Store. Ein erster Trailer verrät mehr.

Publisher 505 Games plant Kooperation mit "Half-Life: Alyx".

Im November 2019 erschien nach langer Wartezeit das PS4-exklusive Spiel "Death Stranding*" von Entwicklerlegende Hideo Kojima. Doch schon kurz nach Release sickerte durch, dass das Action-Adventure auch für den PC erscheinen wird. Nun steht das konkrete Veröffentlichungsdatum von "Death Stranding" für den PC fest.

"Death Stranding" kommt am 2. Juni für den PC

Das Videospiel wird am 2. Juni 2020 erscheinen und für PC-Spieler gibt es eine weitere gute Nachricht. Es wird auf Valves Plattform Steam sowie im Epic Store von "Fortnite"-Entwickler Epic Games erscheinen und 59,99 Euro kosten. Vorbestellungen sind bereits möglich und Spieler, die jetzt schon die PC-Version bestellen, erhalten folgende Boni:

HD-Desktop-Hintergründe von "Death Stranding"

In-Game-"Sam"-Sonnenbrillen (Chiral-Gold und Omnireflektor)

In-Game-Mütze (Chirla-Gold und Ominireflektor)

goldenes und silbernes Geschwindigkeitsskelett

goldener und silberner Plattenpanzer

"Death Stranding" trifft auf "Half-Life: Alyx"

Wie Publisher 505 Games erklärt, wird es bei "Death Stranding*" für PC auch eine Cross-Promo-Aktion mit "Half-Life: Alyx*" geben. Im Trailer zur Release-Ankündigung ist auch zu sehen, was damit gemeint ist. Hauptfigur Sam trägt die Gravity Gloves aus dem neuen "Half-Life"-Ableger. Zudem trägt er die typische Brille von Gordon Freeman aus den klassischen "Half-Life"-Teilen.

Fotomodus für PC-Version von "Death Stranding"

Aber diese kleinen Spielereien sind nicht alle Änderungen in der PC-Version. "Death Stranding" bekommt einen Fotomodus spendiert und unterstützt Ultrawide-Bildschirme, wie der neueste Trailer zeigt. An der Story ändert sich nichts.

In "Death Stranding" für PC geht es um Sam Porter Bridges in der nahen Zukunft. Die Erde wurde von einer mysteriösen Explosion erschüttert. Eine Folge sind eine Reihe übernatürlicher Ereignisse, die als der "Gestrandete Tod" bezeichnet werden. Wesen aus einer anderen Welt bedrohen die Menschheit und Hauptcharakter Bridges muss sie vor dem Aussterben bewahren. Dargestellt wird Bridges von "The Walking Dead"-Star Norman Reedus.

