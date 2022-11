7 vs. Wild Staffel 2 Folge 5: Dann kommt die neue Episode – Datum und Uhrzeit

Von: Aileen Udowenko

Teilen

7 vs. Wild Staffel 2 Folge 5: Datum und Uhrzeit – Sorge um Knossis Fuß © 7 vs. Wild/unsplash (Montage)

Die Teilnehmer von 7 vs. Wild haben ihre erste Nacht im Dschungel überstanden. Wie es für sie weitergeht, erfahren Fans in Folge 5 der zweiten Staffel.

San José, Panama – In Folge 5 von 7 vs. Wild wird sich alles um den zweiten Tag auf der tropischen Insel drehen. Denn in der letzten Folge haben die Kandidaten der YouTube-Show von Fritz Meinecke ihre erste Nacht überstanden, dies gelang den meisten allerdings eher schlecht als recht. Wie es nun also weiter geht, erfahren wir in der neuen Folge der zweiten Staffel. Wir verraten euch, wann Folge 5 online geht.

ingame.de verrät alles zum Start von 7 vs. Wild Staffel 2 Folge 5.

Die Sorgen um Knossis Verletzung bei 7 vs. Wild werden zur echten Achterbahnfahrt. Denn nach den dramatischen Szenen seines Unfalls am Fuß, wirkte seine Wunde eigentlich, als würde sie dem Twitch-Star keine schwerwiegenden Probleme bereiten. In der neusten Folge sieht dies allerdings schon wieder anders aus, denn Knossis Wunde hat sich leicht gerötet und der Entertainer klagt über Schmerzen im Fuß.