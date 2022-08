FIFA 23: Zwei Ikonen gestrichen – Das könnten die Nachfolger werden

Von: Josh Großmann

In FIFA 23 werden zwei Spieler von Icons zu Heroes degradiert. Neue Informationen von EA bestätigen, dass die beiden Spieler als FUT-Hero-Karten auftauchen.

Vancouver, Kanada – Der Release von FIFA 23 rückt in greifbare Nähe und EA bringt beinahe täglich neue Informationen über das „größte FIFA aller Zeiten“. Durch die geschlossene Beta und weitere Schlupflöcher geraten immer mehr Neuigkeiten über die neue Fußball-Simulation ans Tageslicht. Jetzt bestätigt sich einer der Leaks, der bereits vorhersagte, dass diese Fußball-Stars nicht mehr als Icons in FIFA 23 zu finden sein werden – jedoch bekommen sie dafür eine Hero-Karte.

ingame.de enthüllt, welche beiden Spieler in FIFA 23 keine Icons mehr sein werden und stattdessen Heroes werden.

Die FUT-Hero-Karten sind Teil der Kooperation zwischen FIFA 23 und Marvel. Dabei werden bekannte Fußball-Stars in Superhelden-Kostüme gesteckt und mit einem passenden Helden-Namen versehen. Das Ganze präsentiert EA mit bunten Illustrationen im Comic-Buch-Style auf Twitter. Mittlerweile wurden 20 Spieler in ihrer Hero-Variante gezeigt. Auch der legendäre Rudi Völler wird eine solche Karte in FIFA 23 erhalten.