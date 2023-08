Das ist die Zeit für das wichtige Update in Diablo 4 Season 1

Von: Janik Boeck

Diablo 4: Barbar-Build macht 35 Sextillion Schaden © Blizzard Entertainment / Twitter: Icy Veins (Montage)

Diablo 4 Season 1 bekommt ein Update. Das ist die Zeit.

Irvine, Blizzard – Heute kommt der lang ersehnte Patch 1.1.1 in Diablo 4 Season 1. Blizzard will mit dem Update die Fehler der Nerf-Hölle wiedergutmachen und die Fans versöhnen. Sämtliche Klassen werden gebufft.

ingame.de verrät die Uhrzeit für Patch 1.1.1 in Diablo 4 Season 1.

Der Patch 1.1.1 geht in Diablo 4 am 8. August 2023 voraussichtlich am Abend live.