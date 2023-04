Das Gewinner-Team der Eligella Winter Games – Diese Internet-Stars waren erfolgreich

Von: Josh Großmann

Teilen

Das Gewinner-Team der Eligella Winter Games – Diese Internet-Stars waren erfolgreich © Joyn/Rabona/Adidas

Bei den Eligella Winter Games sind die Internet-Stars rund um EliasN97 in drei Teams gegeneinander angetreten. Beim Finale stieg die Spannung ins Unermessliche.

Sankt Moritz, Schweiz – Am 31. März präsentierte EliasN97 seine Eligella Winter Games 2023. Insgesamt 12 Teilnehmende traten in Vierer-Teams gegeneinander an und bewiesen ihr Können in den unterschiedlichsten Spielen. Bei verrückten Challenges in den Schweizer Bergen stieg die Spannung ins Unermessliche, als schon beinahe das Gewinner-Team feststand. Hier sind die überraschenden Sieger der Eligella Winter Games. Das Team um Deutschlands größten Streamer hat es jedoch nicht mal bis ins Finale geschafft.

ingame.de enthüllt die Sieger der Eligella Winter Games 2023 und wie spannend das Finale war.

Mehr zum Thema Eligella Winter Games – Alles zum Event und dem Finale der Teams

Bei den Eligella Winter Games sind drei Teams – eines um EliasN97, eines um seine Freundin Melina und eines um den Fußball-Profi Sidney Friede – gegeneinander angetreten. Zusammen mit Streaming-Stars von Twitch und weiteren Influencern haben sie sich in 12 Spielen plus einem alles entscheidenden Final-Spiel gemessen. Nachdem das Team um Nerlich nach dem neunten Spiel „Curling“ zu wenig Punkte für den Einzug ins Finale hatte, waren nur noch acht Influencer dabei. Trymacs, Rohat, Fibii und Team-Leader EliasN97 gingen leer aus.