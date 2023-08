Das Erstveröffentlichungsdatum für Modern Warfare 3 ist bekannt

Von: Janik Boeck

Call of Duty: Modern Warfare III (CoD:MW3) für 2023 geleakt © Activision

Activision hat verraten, wann Modern Warfare 3 kommt.

Santa Monica, Kalifornien – Modern Warfare 3 soll das in Ungnade gefallene Modern Warfare 2 beerben und Call of Duty wieder in ein besseres Licht rücken. Die Promo-Phase für den Nachfolger ist offiziell gestartet, denn Activision hat offiziell den Release von Modern Warfare 3 bestätigt. Der Termin deckt sich mit bisherigen Leaks.

ingame.de verrät, wann Modern Warfare 3 Release hat.

Der Release von Modern Warfare 3 ist im November 2023. Das verriet Activision in einem kurzen Teaser auf YouTube.