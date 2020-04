Cyberpunk 2077: So explizit wird die Darstellung

"Cyberpunk 2077" ist wohl das am heißesten erwartete Spiel des Jahres. Da es darin ordentlich zur Sache gehen wird, ist die Altersfreigabe ab 18.

"Cyberpunk 2077" ist das nächste ambitionierte Projekt des "The Witcher"-Entwicklerstudios.

Nach dem mittelalterlichen Fantasy-Setting von "The Witcher 3" geht es im neuen Titel in eine futuristische Welt voller Cyborgs.

In Sachen expliziter Darstellung soll "Cyberpunk 2077" aber um einiges heftiger werden.

Das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red hat sich spätestens seit "The Witcher 3" einen Namen in der Games-Branche gemacht. In Sachen Storytelling haben sie damit neue Maßstäbe gesetzt. Und trotz des Fantasy-Settings mit Elfen, Zwergen, Magiern und Hexern ist die Darstellung äußerst explizit und brutal. Auch das nächste Spiel von CD Projekt Red "Cyberpunk 2077" wird in dieser Hinsicht nicht anders.

Cyberpunk 2077: Details zu expliziten Inhalten aufgetaucht

Während die USK hierzulande noch keine Wertung zur Altersfreigabe von "Cyberpunk 2077" abgegeben hat, sind mittlerweile konkrete Informationen zu den expliziten Darstellungen im Spiel bekannt, die keine Zweifel mehr daran lassen, dass das Spiel ab 18 freigegeben wird. Die Infos stammen von der brasilianischen Rating-Behörde, die eine ganze Liste an Einstufungen der Inhalte zusammengestellt hat (via PCGH). Darin werden unter anderem Szenen beschrieben, die Gewalt, Blut, Drogenkonsum, Prostitution und ähnliches enthalten.

Dass diese Auflistung im Netz aufgetaucht ist, war wahrscheinlich nicht beabsichtigt - zumindest sollte sie wohl nicht an die breite Öffentlichkeit gelangen. CD Projekt Red hat in gewisser Weise bestätigt, dass die Auflistung den Inhalten von "Cyberpunk 2077"* entspricht. Der Lead-Quest-Designer Paweł Sasko schrieb dazu auf Twitter: "Seid ihr überrascht? Wir albern nicht rum."

Cyberpunk 2077: Die komplette Auflistung der expliziten Inhalte

Waffendarstellung ohne Gewalt

Mäßiger oder angedeuteter Gebrauch von illegalen Drogen

Waffendarstellung mit Gewalt

Kriminelle Handlungen ohne Gewalt

Beschreibung des Konsums illegaler Drogen

Abfällige Sprache

Verbale Aggression

Gewalttätige Handlungen

Sexuelle Befriedigung

Konsum von illegalen Drogen

Beschreibung von Gewalt

Darstellung von Leichen

Körperverletzung

Kraftausdrücke

Sexuelle Sprache

Blut

Beschreibung des unerlaubten Drogenkonsums oder -handels

Sexualisierung

Sexuelle Ausbeutung

Vorsätzlicher Tod

Nacktheit

Prostitution

Sexuelle Beziehungen

Konsum von illegalen Drogen

Verstümmelung

Intensive sexuelle Beziehung

Selbstmord

