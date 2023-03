Curveballs und fabelhafte Würfe – Neues Event in Pokémon GO

Von: Joost Rademacher

In Pokémon GO findet das Fangkunst-Event statt. Hier ist vor allem Feingefühl beim Werfen von Pokébällen gefragt.

San Francisco – In Pokémon GO steht ein neues Event an. Am ersten März-Wochenende steht alles im Zeichen von fabelhaften Würfen und Curveballs, wenn Niantic das Fangkunst-Event an den Start bringt. Es gibt neue Boni abzustauben, exklusive Feldforschungen zu absolvieren und vor allem viele Pokémon zu fangen.

Alle Boni und Monster aus dem Fangkunst-Event bei Pokémon GO gibt es hier.

Beim Fangkunst-Event in Pokémon GO stehen Kampf-Pokémon und gute Fähigkeiten im Umgang mit Pokébällen im Mittelpunkt. Für die drei Monster vom Typ Kampf Kicklee, Nockchan und Kapoera gibt es erhöhte Chancen, sie als Shiny zu finden.