„Counter-Strike ist schlimmer als FIFA“ – Streamer warnt vor Glücksspiel-Sucht

Von: Daniel Neubert

„Counter-Strike ist noch schlimmer als FIFA“ – Trymacs warnt vor Glücksspiel-Falle © Youtube.com / Trymacs / Valve Corportaion / ingame.de (Montage)

Der Streamer Trymacs warnte in seinem Stream seine jungen Zuschauer vor Glücksspiel-Sucht. Sein Urteil: Counter-Strike ist noch schlimmer als FIFA.

Hamburg – Trymacs ist einer der größten Streamer im deutschsprachigen Twitch-Kosmos. Seit einiger Zeit setzt sich der Influencer in seinen Streams auch kritisch mit Spielen auseinander, die Glücksspiel-Mechaniken und Lootboxen beinhalten. Als er in seinem Stream das neue Couunter Strike 2 ausprobierte, kritisierte er die Waffen-Skins im Spiel deutlich und machte seine Position zum Loot-System des Spiels klar. Er ist überzeugt: Die Glücksspiel-Mechaniken in Counter-Strike sind noch schlimmer als in FIFA.

ingame.de erklärt im Artikel, wie der Trymacs zu seiner Einschätzung zur Glücksspiel-Thematik kommt.

Vor einigen Wochen wurde der Nachfolger des beliebten Online-Shooters CS:GO unter dem Namen „Counter Strike 2“ angekündigt. Im Zuge des Release probierten viele deutsche Streamer den Titel aus. Auch Trymacs spielte in seinem Livestream auf Twitch einige Runden mit Freunden und Zuschauern. Zwischen den Runden äußerte sich Trymacs auch zur Lootbox-Mechanik, die in Counter-Strike enthalten ist.