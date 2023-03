FaZe-Aktie: 93 Prozent Verlust – E-Sports-Profis droht Rauswurf aus der Wall Street

Von: Philipp Hansen

Die E-Sportler und Influencer von FaZe wollen dickes Geld an der Börse machen. Doch der Aktienkurs fällt ins Bodenlose und heute droht der Rauswurf.

Hamburg – Die weltweit größte E-Sport Organisation ist der FaZe Clan. In Videospielen gewinnen sie Millionen und wollten das Geld an der Börse vermehren und in sich investieren lassen. Egal ob in Call of Duty oder Counter-Strike, die Streamer, Gamer und Influencer sind echte Macher. Doch jetzt droht der Rauswurf von der Wall Street. Die Aktie des FaZe Clan gurkt auf einem Rekordtief umher. Die Börsenaufsicht gewährt eine letzte Chance, doch die Aussichten sind schlecht.

Team Name: FaZe Clan Gründung: 2010 Hauptsitz: Haverhill, Massachusetts Clanfarbe: rot, blau, gelb Manager: Thomas „Temperrr“ Oliveira (Brasilien) Teams: Call of Duty, CS:GO, Overwatch und viele mehr.

Berüchtigter FaZe gewinnt in Counter-Strike alles, fliegt aber wegen Aktiencrash von der Börse

Wer will da an der Börse spekulieren? Im Gaming-Bereich ist der FaZe Clan berühmt-berüchtigt. Die Profis sind teils Streamer, Influencer und E-Sportler, polarisieren aber durch kuriose Aktionen – beispielsweise durch wilde Deals mit Vorstandsmitglied Snoop Dogg oder Sexismus-Skanldale. Doch sie gewinnen immer wieder wichtige Turniere in Call of Duty, Fornite oder Counter-Strike. Erst am Wochenende konnte FaZe in CS:GO eine Million Dollar und Platz 1 abräumen. Der FaZe Clan ging den logischen Schritt und wollte aus Millionen Milliarden machen – an der Wall Street, der US-Börse.

Zum Start lag die Bewertung des FaZe-Börsengangs bei einer astronomischen Milliarde US-Dollar. Etwa ein Jahr später hat die Börenaufsicht FaZe eine „Notice of Delisting“ geschickt – mit der Drohung, die Aktie vom Markt zu kicken. Denn der Preis pro Aktie ist schlagartig deutlich unter einen US-Dollar gefallen.

Gestartet ist FaZe an der Börse mit viel Aufsehen und einem Preis von rund 10 Dollar pro Aktie, teilweise verdoppelte sich der Preis sogar.

Doch dann folgte ein rekordverdächtiger Absturz. Seit Montan fällt der Kurs, seit 2023 unterbietet die Aktie der E-Sport-Influencer durchgehend die ein Dollar-Untergrenze.

Keiner will investieren: FaZe sorgte auch durch dubiose Crypto-Geschäfte in der Finanzwelt für Aufsehen, die Aktionäre sprangen ab.

Heute, am 28. März ist der Börsenpreis des FaZe Clan bei 65 Cent, ein leichtes Minus zum Vortag.

So droht die Wall Street: Der FaZe Clan muss nun der Aufsicht der Wall Street an 10 aufeinanderfolgenden Tagen beweisen, dass ihre Aktie mehr als einen Dollar knackt. Die Frist dafür beträgt gönnerische 180 Tagen. Schaut man sich den Trend an, wird das eine Herkulesaufgabe für die sonst so großspurigen Streamer. Sollte die Bedingung nicht erfüllt werden, schlägt die „Notice of Delisting“ mit voller Härte zu und FaZe darf nicht mehr gehandelt werden. Das entspricht einem gepfefferten Rauswurf von der Wall Street und eine herbe Niederlage für die erfolgsverwöhnten Gamer.

Aktie fällt ins Bodenlose: siegessicherem FaZe E-Sport-Clan droht Niederlage

Was macht FaZe jetzt? FaZe ist derzeit auf der Suche nach Geld. Sie wollen wohl den Schritt zurück in die Privatwirtschaft machen, also sich von der Börse zurückkaufen. Experten des Sport Business Journal gehen davon aus, dass FaZe so sein Gesicht wahren würde und vor dem Rausschmiss einfach eigeninitiativ von der Wall Street verschwindet. So als würde man schnell kündigen, bevor man gefeuert wird. FaZe hat dazu eine ganz schnörkellose Stellungnahme an alle 5,7 Millionen Follower auf Twitter veröffentlicht:

Wir wissen, dass wir zu lange nicht das FaZe waren, das wir sein sollten, aber wir arbeiten hart daran, das zu ändern. Wir hoffen, dass sich alle OGs bald zusammensetzen werden, und wir wollen das nicht ohne alle tun. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Sache zu klären und euch nicht im Stich zu lassen

Die Aktion hat Investoren kurioserweise gefallen, denn kurzzeitig erholte sich der Kurs. Eine Verdopplung von 40 auf 80 Cent der FaZe-Aktie war zu verzeichnen. Die Tendenz ist aber, wie oben im Text angemerkt, wieder fallend. FaZe hat im E-Sport und auf Social Media zwar goldenen Händchen, doch das scheint sich nicht einfach auf andere Bereiche übertragen zu lassen. Beim Schlagwort goldene Hände: Ein FaZe-Mitglied hat seine Hände für 7 Millionen euro versichern lassen.