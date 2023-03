Heute Counter-Strike 2 spielen – Limitierter Test hat begonnen

Von: Philipp Hansen

Teilen

Heute Counter-Strike 2 spielen – Limitierter Test hat begonnen © Valve

Counter-Strike 2 kommt wirklich und die Beta ist sogar schon heimlich gestartet. Alles zur limitierten Testphase auf Steam.

Washington – Counter-Strike 2 überraschend im Sommer 2023. Schon heute dürfen sich Spieler in der ersten Beta zum Ego-Shooter austoben. Doch in die limitierte Testphase, wie Valve es nennt, zu kommen, ist nicht so einfach. Hier alle Infos, wie man in CS:GO auf Steam (PC) mitmachen kann, was man zu Keys von CS2 wissen muss und wovor die Entwickler sogar warnen.

ingame.de erklärt alles zur limitierten Testphase von Counter-Strike 2:

Die Entwickler warnen zudem ausdrücklich davor, aus falsche Meldungen für die Teilnahme an der limitierten Testphase von Counter-Strike 2 hereinzufallen. Valve sagt nochmal mit Nachdruck, dass nur Meldungen in Counter Strike: Global Offensive legitim sind. Vertrauen Sie also keinen Key-Sellern oder Download-Angeboten außerhalb von CS:GO.