Zurück in CoD Warzone 2: Diese Sniper sind stark genug, um mit einem Schuss zu killen

Von: Philipp Hansen

In Warzone 2 besiegen einen Scharfschützengewehre wieder mit einem Schuss, aber nur, wenn man einen wichtigen einen Trick kennt.

Hamburg – In Warzone 2 kann plötzlich nicht nur die neue FJX Imperium Sniper aus Season 3 mit einem starken Schuss sofort killen. Auch alte Scharfschützengewehre sind jetzt Meta, wenn man die richtige Munition auswählt. Call of Duty One-Shots zurückgebracht, aber anders als in der Vergangenheit.

ingame.de zeigt, was man in CoD Season 3 tun muss, damit Sniper wie früher reinknallen:

Mehr zum Thema One Shot in Warzone 2: Diese 3 Sniper sind jetzt stark genug, um mit einem Schuss zu töten

Nicht alle Scharfschützengewehre töten trotz explosiver Munition und gut gezielten Headshot in Warzone 2. Von den sechs Snipern, sind nur drei stark genug für den befriedigenden One-Shot. Die anderen Scharfschützengewehre richten, egal, mit welchem Setup, einfach nicht genug Schaden an. Euer Gegner wird mit einem Millimeter Leben davonkommen. Die Fans haben im Vorfeld um endlich starke Sniper in Warzone 2 gebettelt.