Profi gewinnt Call of Duty sogar mit festgeklebten Fingern – „Gewinnen war nie leichter“

Von: Janik Boeck

Warzone 2 soll schlechte Spieler gegenüber guten bevorteilen. Ein CoD-Profi bewies das im irren Experiment. Er klebte seinen Finger am Controller fest.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 hatte einen schweren Start. Auch ein halbes Jahr nach Release des Battle Royale von Activision kämpft der Shooter sich von Update zu Update, in der Hoffnung nicht noch mehr Spieler zu verlieren. Die Bemühungen scheinen vergebens, denn die Fans verlassen scharenweise das sinkende Schiff. Ein Grund dafür ist laut Profis, dass das Spiel zu einfach ist. Einer der Streamer bewies das in einem irren Experiment – er klebte seinen Finger am Controller fest. „Gewinnen war nie einfacher.“

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Warzone 2: Profi klebt Finger am Controller fest, um zu beweisen, dass man nichts können muss

Um diesen Profi geht es: Der Profi, um den es geht, ist der YouTuber und Streamer IceManIsaac. In der Community ist er für seine hilfreichen Tipps und Tricks, sowie für sein gutes Gameplay bekannt. Von ihm stammt zum Beispiel die beste Sniper in Warzone 2. Er zählt in der aktuellen Debatte um Warzone 2 zu den größten Kritikern des Battle Royale. Auch deutsche YouTuber wie Haptic kritisieren Warzone 2 und Modern Warfare 2 scharf.

Das ist die Debatte um Warzone 2 Viele Profis und Streamer kritisieren, dass Warzone 2 zu einfach ist. Mechaniken, die das Gameplay in Warzone anspruchsvoll machten und für einen Unterschied zwischen guten und schlechten Spielern sorgten, wurden größtenteils aus dem Nachfolger entfernt. Vor allem das Movement in Warzone 2 steht viel in der Kritik, weil gute Spieler bestraft werden, wenn sie versuchen ihre Gegner auszumanövrieren. Einige Fans behaupten jedoch, dass Warzone 2 dadurch nicht einfacher, sondern taktischer sei. Man müsse sich nun mehr Gedanken über seine Positionierung und andere Aspekte machen.

IceManIsaac hat seinen Controller „gemoddet“: Um zu beweisen, dass man in Warzone 2 deutlich weniger können muss, als im Vorgänger, wagte IceManIsaac ein Experiment. Er „moddete“ (dt.: passte an) seinen Controller. Dabei klebte er seinen Finger einfach am L2-Knopf fest. Dieser ist für das Zielen verantwortlich. Er rannte also eine ganze Runde durch Warzone 2, in der er nur durch das Zielvisier seiner Waffe schaute.

Was wollte IceManIsaac damit beweisen? IceManIsaac wollte beweisen, dass Warzone 2 durch das fehlende Movement nicht taktischer ist. Man müsse lediglich permanent durch sein Visier gucken und schon würde man gewinnen. Tatsächlich gewann der Streamer auch direkt im ersten Versuch. Sein entsprechendes YouTube-Video betitelte er anschließend frech mit „Gewinnen war nie einfacher“. Vermutlich aber auch nie langweiliger.