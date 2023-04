CoD-Experte hat genug von Cheatern - „Sollen 100 Prozent in den Knast“

Von: Aileen Udowenko

Cheater zerstören immer wieder den Spielspaß von Gamern. Der US-Streamer Nickmercs hat jetzt aber genug. Er wünscht sich härtere Konsequenzen für Betrüger.

Hamburg – Jeder Gamer kennt wohl das frustrierende Gefühl, im Spiel von einem Cheater erwischt zu werden. Denn immer wieder verschaffen sich einzelne Spieler durch verschiedene Software oder Hilfsmittel unfaire Vorteile im Spiel und terrorisieren so ihre Lobbykollegen. Auch Shooter-Profis werden Opfer von diesen Schummel-Taktiken. Der US-Streamer Nicholas Kolchef, besser bekannt als Nickmercs, fordert deshalb harte Konsequenzen für Cheater.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Nickmercs verlangt kurzen Prozess mit Cheatern – „Sollen in den Knast“

Das fordert Nickmercs: Von Cheatern in Games wie Warzone oder Apex Legends plattgemacht zu werden, nervt wohl jeden Spieler gewaltig. Doch gerade, wenn man zu den besten Spielern auf deinem Gebiet gehört, hat man von Schummlern die Nase gewaltig voll. So geht es auch dem Faze-Mitglied Nickmercs. Der amerikanische Streamer lässt seinen Frust über die unfairen Gegner auf Twitter raus und teilt seine ganz klare Meinung zu Cheatern mit.

Wenn du in Videospielen cheatest, solltest du zu 100 Prozent in den Knast. Ich weiß, dass die meisten von euch damit beschäftigt sind, draußen Gras anzufassen und das ist toll, ich freue mich für euch. Aber ich habe gerade 20 Stunden damit verbracht in Online-Games gehackt zu werden und ich habe genug davon.

Für den CoD-Profi sind Hacker besonders frustrierend, da er so viel Zeit mit dem Spielen der kompetitiven Online-Games verbringt. In den letzten sieben Tagen streamte er auf Twitch beispielsweise 49 Stunden Apex Legends für seine 6,7 Millionen Follower. Aufgrund von Skill-Based-Matchmaking kommen besonders gute Spieler aufgrund ihrer hohen KD immer wieder mit Cheatern in eine Lobby. Hier ist der originale Post von Nickmercs.

Was ist Skill-Based-Matchmaking? Durch Skill-Based-Matchmaking (kurz SBMM) soll sichergestellt werden, dass alle Spieler in einer Lobby ungefähr Spiel-Niveau haben. Der jeweilige Skill eines Spielers setzt sich beispielsweise aus der Menge an Kills in den letzten Runden oder auch die durchschnittliche Platzierung im Battle Royale zusammen. Da Profis dadurch mit Spielern gematcht werden, die ähnliche Werte aufweisen, kommen diese besondes häufig mit Cheatern in eine Lobby.

Nickmercs hat genug von Cheatern – Bekommt Zustimmung auf Twitter

Das sagen Kollegen und Fans: Für seinen aufgebrachten Twitter-Post erhält Nickmercs viel Zustimmung von anderen Shooter-Profis und Fans. Der Streamer iiTzTimmy schreibt: „Ich finde, wir sollten alle ein persönliches Gaming-Profil bekommen, dass für alle Spiele genutzt wird. Nur eines pro Person und es kann kein zweites erstellt werden. Wenn du cheatest, ist es in deinem Profil vermerkt.“

In Modern Warfare 2 und Warzone 2 könnte sich in Zukunft einiges für Cheater ändern. Ein neues Anti-Cheat-Update für Call of Duty rückt den Hackern jetzt auf die Pelle. Durch die Änderungen soll bald auch Drittanbieter-Hardware wie Cronus erkannt werden. Cheater müssen dann mit saftigen Strafen rechnen.