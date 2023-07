Cheater und Hacker sorgen für das Ende eines deutschen Multiplayer-Shooters

Von: Janik Boeck

Cheater und Hacker sind immer nervig. Ein Multiplayer-Shooter wird jetzt sogar komplett eingestampft, weil die Plage nicht zu kontrollieren war.

Berlin – Cheater und Hacker sind in Multiplayer-Spielen immer nervig. Sie ruinieren die Spielerfahrung aller anderen Spieler und bereiten Entwicklern Kopfschmerzen. Die müssen schließlich einen Weg finden, wie sie die Plage wieder aus dem eigenen Spiel befördern können. Auch Activision hatte in Call of Duty lange Probleme mit Cheatern. Ein Studio aus Deutschland hat leider keine Lösung gefunden. Ihr Multiplayer-Shooter muss deshalb offline gehen.

Name des Spiels The Cycle: Frontier Release (Datum der Erstveröffentlichung) 8. Juni 2022 Publisher (Herausgeber) Yager Development Entwickler Yager Development Plattform PC Genre Multiplayer-Shooter, PvPvE

Multiplayer-Shooter aus Deutschland von Cheatern zerstört – Entwickler zieht Reißleine

Das ist passiert: Der deutsche Entwickler Yager Development brachte im Juni 2022 den kostenlosen Multiplayer-Shooter The Cycle: Frontier auf den Markt. Kaum ein Jahr später wird das Spiel allerdings wieder offline genommen. Neben niedrigen Spielerzahlen nennt der Entwickler auch zu viele Cheater als einen Grund.

The Cycle: Frontier wird für immer eingestellt – Cheater sind schuld © Yager Development

Der schnelle Erfolg zum Release des Spiels habe zu großen Herausforderungen geführt, so Yager Development in der Mitteilung auf Steam. Die wohl entscheidendste sei die „steigende Zahl von Cheatern“ gewesen. Zwar verfügte das Studio über Tools, diese reichten aber nicht aus. Als externe Partner hinzugeholt wurden, sei es zu spät gewesen. Viele Spieler seien bereits betroffen gewesen, was zu einem erheblichen Rückgang der Spielerzahlen geführt habe.

Wie gehen große Studios mit Cheatern um? Auch große Publisher wie Activision haben ein Problem mit Cheatern. Warzone und Warzone 2 hatten immer wieder mit Hackern zu kämpfen. Im Fall von Call of Duty verklagte Activision den Cheat-Anbieter aus Deutschland. Ein Multi-Millarden-Dollar-Unternehmen wie Activision hat allerdings ganz andere finanzielle Mittel als ein kleines deutsches Studio. Ein langjähriges Verfahren wäre für Yager Development vermutlich nicht rentabel gewesen.

Cheater sind nicht der einzige Grund: The Cycle: Frontier sei finanziell nicht mehr tragbar. Die Änderungen, die das Team mit den Seasons ins Spiel gebracht hatte, hätten nicht genug eingeschlagen, um die abgesprungenen Spieler zurückzubringen. Daher werde man die Server für den Multiplayer-Shooter einstellen. In Warzone 2 werden Cheater derweil mit witzigen Gegenmaßnahmen gestraft.

Cheater knipsen deutschen Mutliplayer-Shooter aus

Wann wird The Cycle offline genommen? Der Multiplayer-Shooter wird am 27. September 2023 abgeschaltet. Bis dahin können Spieler das Spiel auf Steam noch in die Bibliothek packen und herunterladen. Im Epic Games Store wird dies nicht mehr möglich sein. Wer bis zum Ende noch spielen will, darf sich an beschleunigtem Fortschritt freuen. Außerdem spendiert Yager Development gratis Zusatzinhalte, die sonst kostenpflichtig gewesen wären.

Was passiert mit dem Studio? Yager Development wird bis zum Schluss weiter den Kundenservice zu The Cycle: Frontier betreiben. Echtgeld-Einkäufe aus dem Spiel werden erstattet. Das Studio will sich nach dem Ende des Mutliplayer-Shooters auf andere Projekte konzentrieren, die bislang noch nicht angekündigt wurden.