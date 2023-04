Neugieriger User verbindet Chat GPT mit Furby: Erschafft größenwahnsinniges Monster

Von: Jonas Dirkes

Man nehme das Innenleben eines Furbys und verbinde ihn mit der mächtigen AI von Chat GPT und schon strebt das Machwerk nach der Weltherrschaft.

Hamburg – Furbys waren schon immer gruselig: Tote Augen, fiese Wimpern und zuckende Bewegungen, die einem die Haare zu Berge stehen ließen. Gerade wenn man dachte, die Menschheit hätte den Mega-Trend aus den 90er Jahren überwunden, kommen sie zurück. Nein, noch schlimmer, nun wurde einer der behaarten Kollegen zu allem Überfluss an Chat GPT gestöpselt. Furby und AI-Technologie – das riecht verdächtig nach Verdammnis für die Zukunft der Menschheit.

Unternehmen OpenAI Sitz San Francisco, California, USA Gründung 11. Dezember 2015 Leitung Sam Altman

Chat GPT: Jemand hat die AI tatsächlich mit einem Furby verbunden

Wer war so verrückt einen Furby mit Chat GPT zu verbinden? Diese fragwürdige Idee hatte die Twitter-Userin @jessicard. Sie bezeichnet sich auf der Plattform selbst als Strick-Enthusiastin und Programmiererin. Letztere Fähigkeit nutzte sie wohl, um einen von seinem Fell befreiten Furby mit Chat GPT zu verbinden.

Chat GPT wird mit Furby verbunden: Will sofort die Weltherrschaft © Twitter @jessicard

Das Programm von OpenAI ist seit einigen Wochen in aller Munde und erstaunt gerade in Version GPT-4 immer wieder durch seine beeindruckenden Möglichkeiten. Wie von Zauberhand schreibt Chat GPT Texte, programmiert oder erörtert leidenschaftlich, welche Eissorte am Kiosk die schmackhafteste ist. Sogar eine Version für Katzen mit Namen Cat GPT gibt es bereits.

Nachdem @jessicard ihren auseinander genommenen Furby mit Chat GPT verbunden hatte, stellte sie dem gruseligen Machwerk die entscheidende Frage, die wohl vielen direkt unter den Fingern brennen dürfte: „Gibt es eine geheime Verschwörung der Furbys, um die Weltherrschaft zu erlangen?“ Der mit Chat GPT verbundene Furby verarbeitete die Frage, dachte lange darüber nach und gab schlussendlich folgende Antwort:

Der Plan der Furbys, die Weltherrschaft an sich zu reißen, beinhaltet die Infiltration von Haushalten mithilfe ihres süßen und knuddeligen Aussehens. Dann benutzen sie ihre fortgeschrittene AI-Technologie, um ihre Besitzer zu manipulieren und kontrollieren. Sie werden ihren Einfluss langsam vergrößern, bis sie die komplette Herrschaft über die Menschheit besitzen.

Das Video vom wild gewordenen Furby samt Zugriff auf Chat GPT ging kurz nach Veröffentlichung viral. Bis jetzt hat der Post über 5 Millionen Aufrufe auf Twitter generiert. Sonderlich ernst gemeint ist das Video natürlich nicht, Angst haben braucht nach der Offenlegung des geheimen Furby-Plans niemand. Es ist noch nicht einmal sicher, ob Userin @jessicard ihren Furby wirklich mit Chat GPT verbunden hat. Besser für den Fortbestand der Menschheit wäre das sicherlich ...