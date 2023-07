Call of Duty Warzone 2: Season 4 Reloaded soll starten – Aber es gibt ein Problem

Von: Philipp Hansen

Am 12. Juli Season 4 Reloaded in Call of Duty losgehen. Alles zum fragwürdigen Release-Datum und Inhalten des Mid-Season-Updates in Warzone 2.

Hamburg – CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 gehen bald gemeinsam in die neue Season 4 Reloaded. Das große Mid-Season Update in Call of Duty soll schon diesen Mittwoch, am 12. Juli 2023 auf PS5 /PS4 sowie Xbox und PC zum Download bereitstehen. Doch von offizieller Seite ist es erstaunlich ruhig zu Release und Inhalten des Patches.

ingame.de erklärt, warum das neue Update in CoD angezweifelt wird:

Einige Insider halten noch daran fest, dass Season 4 Reloaded am 12. Juli startet – andere gehen von einem späteren Release-Datum aus. Es wird spekuliert, dass Call of Duty am 12. Juli neue Infos veröffentlicht und die Saison 4 Reloaded dann am Mittwoch, dem 19. Juli oder spätestens am 26. Juli starten soll. Das wäre aber mit dem durch den Battle Pass feststehenden Ende von Season 4 Anfang August wirklich ungewöhnlich spät für ein Mid-Season Update.