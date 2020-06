Call of Duty Warzone: Map könnte sich für immer verändern durch dieses Season 4 Easter Egg

In der Regel sind Easter Eggs harmloser Fan-Service. Was Spieler aber jetzt in Call of Duty Warzone gefunden haben, könnte die Map für immer auf den Kopf stellen

Fan von Call of Duty Warzone findet Easter Egg.

Das ist alles neu in Season 4.

So drastisch könnte sich die Warzone-Map verändern.

Kalifornien, USA - Die hoch antizipierte Season 4 ist nun endlich in Call of Duty Warzone eingetroffen. Nachdem Entwickler Infinity Ward das Update noch aufgrund der Proteste in den USA verschoben hatte, können Spieler auf PS4, Xbox One und PC am vergangenen Mittwoch wieder zu den Controllern greifen. Neben neuen Waffen und Operatoren wird sich auch an der Map in Call of Duty Warzone einiges ändern. Ein Call of Duty-Fan hat auf Reddit ein ganz besonderes Easter Egg innerhalb eines Bunkers entdeckt. Der Fund könnte permanente Auswirkungen auf das Spielgeschehen haben.

Call of Duty Warzone: Season 4 bringt zahlreiche Neuerungen – unter anderem ein folgenschweres Easter Egg

Das langersehnte Update brachte für die Fans des Ablegers von Call of Duty Modern Warfare einige Überraschungen mit. Unter anderem ist ein bekanntes Gesicht wieder mit von der Partie. Die Rede ist von Captain Price. Der Fanliebling war einer der Protagonisten in vorherigen Call of Duty-Teilen. Ein gewünschtes Feature der Community hat es leider nicht in den Season 4-Patch von Warzone* geschafft, wie ingame.de kürzlich berichtete.

Des Weiteren erwarten Fans nun bestimmte Events während einer Partie. Der "Fire Sale" zum Beispiel sorgt unter anderem für stark reduzierte Waffen und Ausrüstung. Neu im Waffenarsenal sind zum einen die "Fennec" und die "CR-56", zwei Maschinenpistolen. Auch die Map hat einige Veränderungen erlebt, die größte kommt jedoch erst noch. Darauf deutet zumindest das in einem Bunker gefundenen Easter Egg hin. (Alles zu Call of Duty*).

Call of Duty Warzone: Easter Egg in verstecktem Bunker entpuppt sich als Sprengsatz

Twitch-Streamer "DougDagnabbit" staunte nicht schlecht, als er ein neues Easter Egg in Call of Duty Warzone fand. So sind die Bunker zwar schon seit einiger Zeit begehbar, der Inhalt ist seit Season 4 jedoch ein anderer. Mithilfe einer Drohne kann man nun einen Blick auf eine "Atomrakete" werfen. Schnell verbreiteten sich innerhalb der Community die wildesten Gerüchte, was es mit dem Sprengsatz auf sich haben könnte.

Die verbreitetste Theorie besagt, dass die Rakete in geraumer Zeit gezündet wird und den Damm auf Verdansk zerstörten wird. Was daraus folgen würde ist eine Überschwemmung sondergleichen. Weite Teile der Map würden komplett geflutet werden. Bereits jetzt spekulieren Fans über mögliche Boote als neues Feature in Call of Duty Warzone. Auch über den nächsten Call of Duty-Teil wird bereits wild spekuliert. Nun wurden einige Details zum neuen Call of Duty Black Ops geleakt*, die bei Fans für Euphorie sorgen.

