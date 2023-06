Call of Duty Season 4 startet: Alles zum Update in MW2 und Warzone 2

Von: Philipp Hansen

Call of Duty Season 4 startet: Alles zum Update in MW2 und Warzone 2

Am 14. Juni starten Warzone 2 und Modern Warfare 2 in Season 4 von CoD. Alles zum Download und was im neuen Update steckt.

Hamburg – Für CoD Modern Warfare 2 und Warzone 2 soll Season 4 am 14. Juni 2023 alles besser machen. Das Update bringt neue Waffen zu Call of Duty, hat die frische BR-Map Vondel im Gepäck und soll die angestaubte Meta patchen. Hier alles zur offiziellen Startzeit auf Deutsch, dem Preload und auch ein Blick auf die wichtigsten Änderungen, die CoD-Spieler kennen sollten.

Gibt es einen Preload? Wahrscheinlich ja. Der Preload, also der vorzeitige Download, startet traditionell meisten CoD-Spielern mittags am Patch-Tag. Beachten sollte man, dass der Preload am Dienstag in Wellen ausgerollt wird – es liegt am Glück, wann und ob man den Patch downloaden kann. Es sollte aber für alle genügend Zeit sein, um den Download vor 18 Uhr zu erledigen.