Call of Duty Modern Warfare: Community verliert das Vertrauen in die Entwickler. Bricht der Netz-Vulkan bald aus?

Die Modern Warfare Community steht Kopf. Probleme im neusten Call of Duty-Teil häufen sich. Spieler fordern Stellungnahme und Vertrauensbeweis der Entwickler.

Spielfehler zerstören den Spielspaß in Call of Duty: Modern Warfare.

Die Community fordert Antworten, doch Infinity Ward schweigt.

Skill-basiertes Matchmaking sei das größte Problem:

Gegner im Spiel werden tatsächlich unsichtbar.

Netz-Vulkan kurz vor dem Ausbruch – Trotz des großen Erfolges von Call of Duty: Modern Warfare, muss Entwickler Infinity Ward sich weiter einige Kritik gefallen lassen. Seit mehreren Wochen beschwert sich die Call of Duty Community über Probleme in Modern Warfare. Größte Forderung: Ein wutschnaubender Post im Reddit-Forum zum Spiel mit einer Auflistung aller Spielfehler geht nun durch die Decke, sorgt für Zustimmung und Hass unter den frustrierten Spielern. Zu allem Übel legt Entwickler Infinity Ward weiter den Mantel des Schweigens über dieses Problem.

Der Reddit-User u/Refilon veröffentlichte eine Liste mit dem aus seiner Sicht acht größten Probleme in CoD: Modern Warfare. Seine Meinung stoß auf sehr viel Zustimmung der Community und konnte innerhalb eines Tages knapp 15.000 Likes generieren. Doch die eigentliche Enttäuschung der Fans bricht sich in den Kommentaren zum Wut-Beitrag Bahn. Im Vordergrund stehe mittlerweile nicht einmal mehr das Verlangen nach Änderungen, sondern der schlichte Wunsch nach einem Statement der in die Kritik geratenen Entwickler – wie immer das letztlich auch ausfalle.

+ Reddit-User ColtsNetsSharks hat die Nase voll von Intransparenz. © Reddit

Als Reaktion auf den Beitrag fordert die Community nun im Kollektiv eine Stellungnahme von Entwickler Infinity Ward bezüglich der Probleme "Bitte seid transparent, ihr schadet uns und euch selbst mit diesem Schweigen!", heißt es in dem Reddit-Post.

Probleme in Call of Duty: Modern Warfare – Youtuber resigniert: "Fühle mich verlassener als je zuvor!"

Der erstgenannte Mangel in der Liste sei das Skill-basierte Matchmaking in Call of Duty: Modern Warfare. Spieler werden aufgrund ihrer Leistungen der letzten fünf Spiele in eine Partie mit anderen Spielern geworfen, welche ähnliche Leistungen erzielten. Dies raube vielen Spielern den Spaß, da es keine "lockeren" Partien mehr gebe. Doch wie üblich im World Wide Web folgen die kritischen Gegenstimmen auf dem Fuße.

Spieler, die das Matchmaking des Ego-Shooters zum Problem ausrufen, seien entweder zu schlecht, um auf Top-Niveau mithalten zu können oder auf einen schnellen Ego-Push aus, indem sie weitaus schlechtere Spieler im Multiplayer dominieren. Unter anderem um das zu verhindern, wurde das umstrittene System im neuen Call of Duty: Modern Warfare übrigens eingeführt – Ironie des Schicksals.

Doch auch in puncto Matchmaking bleibt das Entwicklerteam stumm. Wie auf ingame.de* berichtet wird, haben YouTuber das Matchmaking als die größtes Problem in Modern Warfare ausgemacht. Auch von deutscher Seite gibt es Gegenwind. Auf Twitter machte sich erst kürzlich der Berliner Call of Duty YouTuber "Haptic" lautstark Luft und erntete Zustimmung bezüglich des Problems. In seiner langjährigen Historie mit der beliebten Shooter-Reihe habe er sich noch nie so verlassen gefühlt, betont er im Netz.

Was mich am meisten aufregt ist, dass KEIN WORT vom Entwicklerstudio oder Activision über Skillbased Matchmaking kommt. Ist das die versprochene bessere Kommunikation? Ich fühle mich verlassener als jemals zuvor. — Haptic (@DC_Haptic) 26. November 2019

Call of Duty: Modern Warfare: Nach Problemen – Entwickler hüllt sich in Schweigen

Ein weiterer Kritikpunkt am neuen Modern Warfare ist die Sichtbarkeit und die Unsichtbarkeit mancher Gegner. Viele Spieler beschwerten sich darüber, dass sie ihre Gegner nicht sehen können. Dies scheint nicht bloß Einbildung zu sein, sondern ein handfestes Problem. Gegner werden tatsächlich unsichtbar in Call of Duty: Modern Warfare.

Weitere Kritikpunkte sind die Fahrzeuge im Bodenkrieg-Modus, welche zu stark seien, das minimalistisch gehaltene Scoreboard im Spiel, das repetitive Gameplay, welches von Campern zersetzt sei, die Anzahl an Cheatern und zu guter Letzt die zu lauten Schritte im Spiel, welche ein unbemerktes Anschleichen unmöglich machen. Die Liste der Baustellen in Call of Duty Modern Warfare ist in den vergangenen Wochen trotz Notfall-Patches eher länger als kürzer geworden.

Es bleibt abzuwarten wie sich Infinity Ward bezüglich der stetig wachsenden Kritik äußern wird und ob die zahlreichen Probleme bald im Fadenkreuz des Entwicklers landen. Gewiss ist jedoch, dass der Geduldsfaden der CoD: Modern Warfare Community kurz davor ist, zu reißen.

