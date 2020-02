Call of Duty Modern Warfare Playlist-Update: MP5 und M4 jetzt nutzlos?

Eigentlich sollten sich Spieler von Call of Duty Modern Warfare über ein Playlist-Update freuen. Jedoch scheint das neuste beliebte Waffen nutzlos zu machen.

Kleines Update sorgt in der Community für Aufsehen

Die MP5 und M4A1 hat es hart erwischt

Neue Spielmodi in Call of Duty Modern Warfare

Die Community staunte nicht schlecht, als sie die Größe des neuen Updates in Call of Duty Modern Warfare sah. Rund 50 GB mussten zumindest die PC-Spieler herunterladen, um wieder in den Genuss des Multiplayers zu kommen. Das gigantische Update hielt einiges an Veränderungen parat. Nun hat Entwickler Infinity Ward noch ein kleines Playlist-Update veröffentlicht, welches bei Spielern Aufsehen erregt. Der Grund: Zwei der besten Waffen im Spiel sind jetzt nur noch ein Schatten ihrer selbst.

Call of Duty Modern Warfare: Zwei Top-Waffen durch Update geschwächt

In dem "kleinen" Update wurden große Änderungen vorgenommen. Zwei der stärksten Waffen haben nun Abschwächungen erhalten. Die MP5 und die M4A1 dominierten ihre jeweiligen Waffenklassen. Die anderen Maschinenpistolen oder Sturmgewehre fanden in Call of Duty Modern Warfare kaum Beachtung. Dies soll sich dank des Updates nun ändern.

Bei der MP5 wurde die 10mm Munition abgeschwächt. Zwei Meter an Reichweite verlor die Munition. Spieler sollten nun also lieber auf die Standard 9mm Munition zurückgreifen. Des Weiteren benötigt die MP5 nun auf allen Reichweiten einen weiteren Kopftreffer für einen Headshot-Kill. Statt zwei Treffern auf kurzer Distanz sind es nun also drei. Für Spieler, welche gut im Zielen sind, bieten sich nun mit der Uzi und der Aug deutlich bessere Alternativen.

Die M4A1 hat es hart erwischt. Nicht nur wurde ihr Schaden reduziert, sondern auch die Reichweite des Sturmgewehres drastisch gesenkt. Die M4A1 ist bereits seit Release des Spieles die beliebteste Waffe in Call of Duty Modern Warfare. Früher oder später musste also ein solcher Nerf kommen. Dementsprechend zeigen sich die Spieler von dieser Änderung kaum beeindruckt. Deutlich mehr auf die Palme bringt die User derzeit ein Fehler, der Activision Accounts kurzerhand löscht.

Sehr lustig ist hingegen der Glitch, bei dem ein Spieler aus Versehen einen brennenden Waffenskin erschaffen hat. Viele Spieler versuchen den Glitch nun zu reproduzieren, da er wirklich sehr cool aussieht.

Doch neben den beiden Verlierern gab es auch einen Gewinner des Patches. Die M13 wurden ordentlich verbessert. Das Sturmgewehr galt lange Zeit als Geheimtipp unter den Spielern. Nun dürfte die M13 jedoch in beinahe jedem Match zu finden sein. Die Reichweite wurde erhöht und der Rückstoß deutlich verringert. Alle Änderungen des gigantischen Call of Duty Modern Warfare Updates finden sie detailliert auf ingame.de*.

Update bringt neue Spielmodi in Call of Duty Modern Warfare

Neben den Änderungen an Waffen wurde auch an den Spielmodi geschraubt. Der neue Modus Deathmatch Domination ist ab sofort spielbar. Im gleichen Atemzug wurden jedoch die Winter Docks entfernt. Als Ausgleich findet Gunfight Custom seinen Weg ins Spiel. Der Capture the Flag-Modus kann nun auch im Filter von "schnelles Spiel" gefunden werden und Shipment 24/7 ersetzt Shoot the Ship.

*ingame.de ist Teil des bundesweiten Redaktionsnetzwerkes der Ippen-Digital-Zentralredaktion.

