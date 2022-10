Modern Warfare 2: So lang ist die Kampagne – Liste mit allen Missionen

Von: Philipp Hansen

Modern Warfare 2: So lang ist die Kampagne – Liste mit allen Missionen

Modern Warfare 2 kommt mit einer actionreichen Story-Kampagne. Wie lange ist die Spielzeit und wie viele Missionen sind im neuen Call of Duty 2022?

Santa Monica, Kalifornien – Die Kampagne von Modern Warfare 2 ist gestartet und verspricht Stunden voll bleihaltiger Hollywood-Action. Wie lange ist die Spielzeit des neuen Call of Duty wirklich und welche Kapitel bzw. Missionen gibt es in der Story? Erfahrt auch, warum die Fans seit Jahren wieder die Kampagne feiern und wie die Geschichte um Captain Price, Ghost und Task Force 141 in Warzone 2 weitergeht.

ingame.de verrät alle Missionen in Modern Warfare 2 und die Spielzeit der Kampagne:

Die Geschichte von Modern Warfare 2 ist mit dem Ende der Kampagne noch nicht wirklich beendet. Nach den Credits startet die Mission in Al Mazrah erst richtig für Task Force 141. Diese Wüsten-Location in der fiktiven Republik Adal besucht ihr in der Story schon, aber erst in Warzone 2 wird die Geschichte zu Ende erzählt.