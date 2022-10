Call of Duty: Modern Warfare 2 verschenkt Belohnungen kostenlos auf Twitch

Von: Philipp Hansen

Twitch Drops in Call of Duty Modern Warfare 2 © Activision

Modern Warfare 2 feiert den Release mit exklusiven Belohnungen, die Interessenten kostenlos auf Twitch erhalten. Die Drops gibt es nur fürs Zusehen.

Santa Monica, Kalifornien – Der Release von Modern Warfare 2 steht an und Call of Duty verschenkt eine Waffe und weitere Inhalte an alle Zuschauer auf Twitch. Den ganzen Loot könnt Zuschauer kostenlos mitnehmen. Die Boni gibt es in drei einfachen Schritten.

ingame.de erklärt, wie es in Modern Warfare 2 sogar eine Waffe nur fürs Zuschauen gibt:

Los geht es mit dem Gratis-Loot in Modern Warfare 2 direkt zum Release am 28. Oktober. Die Aktion endet am 6. November. Zuschauer haben also mehr als eine Woche, um die Belohnungen zu verdienen. Aber Interessenten brauchen nur eine Stunde Zeit, um alles Rewards nebenbei im neuen Call of Duty zu verdienen.