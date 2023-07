Call of Duty will Fortnite sein – aber bleibt eine billige Kopie

Von: Janik Boeck

Call of Duty kopiert Fortnite für den großen Erfolg. Der Versuch ist aber einfach nur peinlich. Denn bunte Skins reichen lange nicht aus.

Santa Monica, Kalifornien – Die Skins von Call of Duty sind ein verzweifelter Schrei nach Aufmerksamkeit. Activision versucht seit Jahren das Erfolgskonzept von Fortnite zu kopieren und ist an einem Punkt angelangt, an dem man nur noch sagen kann: Meine Güte, ist das peinlich.

Call of Duty kopiert Fortnite – Skins werden immer bunter

Die Skins werden immer bunter: Fortnite ist bekannt und beliebt für die vielen Kollaborationen mit großen Marken der Popkultur. Spieler können als Darth Vader, Naruto, Spider-Man, Indiana Jones oder Ariana Grande im Battle Royale von Epic Games antreten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und es mangelt auch nicht an großen Namen, die ebenfalls ihren Auftritt in Fortnite haben wollen.

Das hat dem quietschbunten Shooter über die letzten sieben Jahre einen Platz im Gaming- und Popkultur-Olymp beschert. Kein Wunder also, dass die Konkurrenz da Augen macht. Vor allem Call of Duty ist sichtlich bemüht, dem Trend von Fortnite hinterher zu hecheln.

Warzone: Season 3 Reloaded Update bringt echte Action-Legenden ins Spiel © Activision

Die kuriosesten Skins: Bunt, bunter, verstörend – die Skins, die in Call of Duty über die letzten zwei Jahre veröffentlicht wurden, werden immer absurder. Wo einst Rambo und John McClane in den Shops auf ihre Abnehmer warteten, finden die Spieler inzwischen kostenlose Ratten-Skins für Warzone, Samurais in voller Rüstung, Katzensoldaten oder Operatorinnen, die Activision umbenennt, weil sie angeblich rechtsradikal sind.

Call of Duty: Whisker © Activision

Call of Duty kopiert Fortnite – scheitert kläglich

Auf der Suche nach einem „coolen“ Image: Call of Duty ist auf dem absteigenden Ast. Zumindest, wenn man sich in der Community umhört. Vor weniger als einem Jahr tönte man bei Activision noch, dass Warzone 2 und MW2 der Anfang einer neuen Ära seien. Wie viel die Fans von dieser halten, sieht man schon allein daran, dass die wiederbelebten Uralt-Call of Dutys gerade Warzone den Rang ablaufen.

Bei Activision steht man vor dem Scherbenhaufen, der einst ein großes und beliebtes Shooter-Franchise war. Inzwischen treiben die jährlich erscheinenden Spiele den Fans eher die Zornesröte ins Gesicht. Währenddessen steigt das Ansehen von Fortnite immer weiter. Kein Wunder, dass man da versucht, vom Nachbarn abzuschreiben. Möglicherweise kann man ja mit „coolen Skins“ wie aus „The Boys“ die Stimmung der Fans wieder aufhellen.

Anklang unter Fans bleibt aus: In der Community bleibt der große Anklang aber aus. Auch wenn viele der Skins gekauft werden, ein großer Hype entsteht selten. Außer Snoop Dogg ist in Warzone. Dann lassen Fans die Kreditkarte glühen.

Call of Duty kopiert Fortnite aber ohne Farbe im Drucker

Die Skins sind ein Stilbruch: Dass die Fans von Katzensoldaten, Rattenköpfen und Riesendödel-Skins in Call of Duty nicht überzeugt sind, ist eigentlich kein Wunder. Sie passen thematisch kaum bis gar nicht in einen Shooter, der sich selbst so ernst nimmt wie eben Call of Duty.

Wer sein Spiel jedes Jahr mit aufgeplusterten Militär-Machos vermarktet, die im Minutentakt hoch philosophische Dinge sagen wie „Diese Dinge brauchen Gewalt und Timing, ich kann beides“, braucht sich nicht wundern, wenn Fans keinen Bock auf billige Kopien von Tom und Jerry haben. Solche Skins sind dann nicht mehr als ein schlechter Stilbruch.

Image-Schaden sorgt wohl für Umsatzeinbrüche Auch 2023 soll wieder ein Call of Duty erscheinen. Ursprünglich war das Spiel wohl als kostenpflichtige Erweiterung geplant. Da Modern Warfare 2 in der Community aber so schlecht aufgenommen wurde, hat man bei Activision angeblich die Strategie gewechselt. Statt einer Erweiterung bekommen Fans ein vollwertiges Modern Warfare 3. Auch hier hagelt es schon Kritik. Das geleakte Logo von Modern Warfare 3 kommt bei Fans nicht gut an.

Wo Fortnite das eigene knallig bunte Setting mit jedem Skin aufs Neue untermauert, wirkt Call of Duty als würde es verzweifelt um Aufmerksamkeit kämpfen. Noch dazu ist der Shooter von Activision durch seinen realistischen Look dazu verdammt, Charaktere bis zur Unkenntlichkeit zu entstellen.

Attack on Titan in Fortnite und Warzone © Epic Games / Activision (Montage)

Der Vergleich der beiden Kollaborationen mit Kult-Anime Attack on Titan zeigt die Dimensionen der Hoffnungslosigkeit für Call of Duty. Auch wenn es sich um unterschiedliche Charaktere handelt, in CoD ist nicht einmal klar, wer da abgebildet wurde. Als hätte man die Farbpatronen im Drucker vergessen und versucht dann in der Schwarz-Weiß-Kopie zu erkennen, was man da vor sich hat.

Call of Duty kopiert Fortnite – und bleibt eine billige Kopie

Skins sind nicht alles: Und selbst wenn die Skins thematisch besser gewählt und umgesetzt wären, kann Fortnite nach wie vor zwei entscheidende Dinge besser. Zum einen werden besonders ikonische Skins in den Battle Pass gesteckt. Für einen schmalen Taler von zehn Euro kann man sich einige der Figuren also erspielen. In Call of Duty zahlt man gut und gerne 24 Tacken für ein anderes Aussehen, während der Battle Pass vollgestopft ist mit generischem Mist.

Zum anderen findet Fortnite in der Third-Person-Perspektive statt. Wer Geld für seinen Charakter ausgibt, sieht ihn also auch. Wenn man in Call of Duty erstmal Knete in die Hand genommen hat, sieht man hinterher aus der Ego-Perspektive trotzdem nur eine Waffe mit zwei Händen. Wo ist denn da der Kauf-Anreiz, wenn sich das Spielgefühl nicht wenigstens durch das Aussehen des eigenen Charakters ändert?

Fortnite: The Kid LAROI Wild Dreams – Fans konnten ein Konzert besuchen © Epic Games

Noch dazu finden in Fortnite regelmäßig Events statt, um neue Skins zu zelebrieren. Wenn Ariana Grande und The Kid Laroi einen Skin in Fortnite bekommen, halten sie dort auch virtuelle Konzerte ab, die Fans kostenlos besuchen können. Wenn Homelander einen Skin in Warzone bekommt, werden Alibimäßig Superkräfte ins Spiel gepackt, die völlig unnütz sind. Und dann wundert man sich bei Activision, dass die Fans nicht in Jubelschreie ausbrechen. Das ist einfach peinlich.