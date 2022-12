Call of Duty kommt auf Nintendo Switch – Xbox Chef teilt großen 10-Jahres-Plan

Von: Joost Rademacher

Call of Duty kommt auf Nintendo Switch – Xbox Chef teilt großen 10-Jahres-Plan © Activision (Montage)

Microsofts Pläne für Call of Duty spalten Shooter-Fans. Völlig unerwartet plant das Unternehmen jetzt, den Shooter in Zukunft zurück zu Nintendo zu bringen.

Redmond, Washington – Unter allen großen Konsolenherstellern ist Nintendo seit Jahren der einzige, der nichts vom dicken „Call of Duty“-Kuchen abbekommt. Zuletzt kam mit Call of Duty Ghosts ein Ableger der Shooter-Serie im Jahr 2013 auf die WiiU, seitdem hatte Activision den japanischen Spiele-Riesen konsequent übergangen. Das könnte sich bald ändern. Xbox-Chef Phil Spencer hat überraschend einen großen 10-Jahres-Plan für neue Call of Duty Releases auf Nintendo Konsolen enthüllt.

Phil Spencer, Chef von Microsofts Gaming-Abteilung, beteuert immer wieder, Spiele möglichst vielen Fans zugänglich zu machen. Als Beweis dafür hat er auf Twitter von seinem neuesten Vorhaben für Call of Duty berichtet. So hat Microsoft wohl eine Abmachung getroffen, um Call of Duty nach dem Zusammenschluss mit Activision die nächsten zehn Jahre auf Konsolen von Nintendo zu bringen.