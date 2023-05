Call of Duty 2023: Leak von Ankündigungs-Datum – Reveal durch Event in Warzone 2

Von: Philipp Hansen

Zu Call of Duty von 2023 sind neue Leaks aufgetaucht. Insider melden übereinstimmend Termine von MW2 und ein großes Enthüllungs-Event für Warzone 2.

Hamburg – Erst hieß es, dass 2023 gar kein neues Call of Duty erscheinen sollte. Doch nun überschlagen sich die Leaks zu einem Nachfolger von Modern Warfare 2. Der große Reveal, die Enthüllung, soll bald in einem Event von Warzone 2 stattfinden. Insider verraten neue Infos und bestätigen die Leaks von Jason Schreier und Tom Henderson. Hier alle Termine, Daten und mehr zum verwirrenden Release.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Call of Duty 2023 geleakt: Neues Event, Release und alle Daten verraten durch Insider

Enthüllung bald in Warzone 2: Die gut vernetzten Quellen von Insider Gaming haben verraten, dass Call of Duty 2023 schon im August enthüllt wird. Wohl am Dienstag, dem 1. August. Die Vorstellung des noch namenlosen CoDs soll in Warzone 2 als kostenloses Live-Event erfolgen – wie zuletzt bei Vanguard (2021) in Warzone 1. Darüber hinaus wurden neue Inhalte von Call of Duty und der ganze Releaseplan geleakt, mehr dazu unten im Artikel.

Was steckt in CoD 2023? Bekannt ist bisher nur, dass der diesjährige Ableger der erfolgreichsten Shooter-Reihe überhaupt eine direkte Fortsetzung zu Modern Warfare 2 wird – kein Wunder, das sind die wohl populärsten CoDs. Der neue Leak hat zudem verraten, dass Zombies zurückkehren sollen, dieser gruselige Modus fehlt nun schon eine ganze Weile. Die Entwickler sollen diesmal wieder Sledgehammer Games sein, die zuletzt Vanguard produzierten.

Call of Duty 2023 soll im August in Warzone 2 live enthüllt werden © Activision (Montage)

Neues Call of Duty 2023: Releasedatum, Beta und mehr geleakt zu ‚Modern Warfare 3‘

Das sind die geleakten Release-Zeiten: Brancheninsider Tom Henderson, Jason Schreier und weitere Quellen haben übereinstimmend nahezu den kompletten Release-Plan des vermeintlichen CoD: MW3 verraten. Die Zeiten klingen plausibel und passen zu den Releases der letzten Jahre. Fans von Call of Duty sollten sich 2023 diese Termine im Kalander anstreichen:

1. August Enthüllung von CoD 2023 live in Warzone 2

6. - 10. Oktober 2023 Beta fürs neue Call of Duty (PlayStation exklusive)

12. - 16. Oktober 2023 Open Beta fürs neue Call of Duty

10. November 2023 Release-Datum von Call of Duty 2023

Was ist an Leaks und MW3-Infos dran? Zwei der Schwergewichte der Leaker- und Insider-Szene haben zur selben Zeit unabhängig voneinander viele der Leaks veröffentlicht: Call of Duty 2023 wird doch ein richtiges Spiel. Sowohl Schreier als auch Henderson sind renommiert und haben sich über Jahre einen Namen aufgebaut. Der neue Leak aus dem Mai 2023 bläst jetzt in ein ähnliches Horn, stimmt also abermals zu. Doch bis Activision selbst keine offiziellen Pläne für Call of Duty 2023 nennt, müssen dennoch alle Leaks mit einer Portion Skepsis betrachtet werden.

Warum so viel Verwirrung um CoD 2023? Auch wenn Call of Duty jährlich Milliarden Dollar scheffelt, galt es als offenes Geheimnis, dass 2023 kein richtiges CoD erscheinen sollte. Die Reihe sollte mehr Zeit für die Entwicklung bekommen und nur mit kostenpflichtigen Updates am Leben gehalten werden. Man sprach von „Premium Content“ – einem DLC, das zum Vollpreis verkauft werden sollte.

Die Pläne von Activision haben sich aber wohl geändert, wie Jason Schreier und Tom Henderson unabhängig voneinander bestätigten. Sollten die neuen Termine um die Ankündigung am 1. August stimmen, würde das aber bedeuten, dass man auf dem großen Showcase von PlayStation im Mai 2023 keine neuen Infos zu CoD erwarten dürfte.