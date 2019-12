Bug in Call of Duty Modern Warfare verhindert sammeln von XP

Seit kurzem ist bei vielen Spielern ein Bug aufgetaucht durch den man in Call of Duty Modern Warfare keine XP erhält. Die Fans sind sauer.

Seit dem Release von Call of Duty Modern Warfare am 25. Oktober 2019 hat der Titel mit einigen Schwächen zu kämpfen. Auch wenn der aktuelle Titel des Call of Duty Franchise einer der erfolgreichsten für den Publisher Activision ist, gab es in der Vergangenheit einige Kritik an dem Entwickler Infinity Ward und den vielen Bugs, die das Spiel aktuell immer noch hat.

Doch nun ist ein weiterer Fehler aufgetaucht, der für die Spieler äußerst ärgerlich ist, da er dafür sorgt, dass beim Spielen keine XP mehr verdient werden. Auf ingame.de* kann man nachlesen wie sich der Bug von Call of Duty Modern Warfare auswirkt und was Spieler getan haben, damit er nicht mehr auftritt.

