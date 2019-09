"Call Of Duty: Modern Warfare" - Spieler können sich ihre Gegner aussuchen

Bekommt "Call Of Duty: Modern Warfare" Crossplay?

Im neuen "Call Of Duty: Modern Warfare" werden im Multiplayer erstmals alle Plattformen gemeinsam in einem Spiel sein. Es wird aber eine Funktion geben, mit der man Plattformen ausschließen kann.

Call Of Duty: Modern Warfare ist ein Ego-Shooter, der von Infinity Ward entwickelt und von Activision vertrieben wird. Der Titel wird am 25. Oktober 2019 in Deutschland erscheinen.

Erstmalig Crossplay im Multiplayer Modus

Das Spiel ist jedoch keine Fortsetzung der bisherigen Teile, sondern ist ein Reboot mit komplett neuen Spieleinhalten. Wie auch in vorigen "Call of Duty"-Titeln wird es in "Modern Warfare" wieder eine Einzelspielerkampagne und einen Mehrspieler-Modus geben.

Bisher wurden die Spieler in den Multiplayer-Varianten nach Plattformen getrennt. So haben PC-Spieler nur unter sich auf Servern gespielt, während Konsolenspieler nur mit ihresgleichen spielen konnten. Dies soll sich nun ändern. Mit "CoD:MW" führt Activision das Crossplay ein, so dass Anfangs alle Spieler miteinander spielen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit dies zu verhindern. Auf ingame.de* ist nachzulesen, welche Funktion eingebaut wurde, damit man sich seine Gegner praktisch aussuchen kann.

